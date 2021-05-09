İkizdere’ye demir kapı: ‘Bizi durduramazlar’

AYŞEGÜL KASAP

Rize’nin İkizdere ilçesindeki İşkencedere Vadisi’nde Cengiz İnşaat’a karşı başlayan halk direnişi 19’uncu gününde. Taş ocağı alanı çevresine hem takviye jandarma konuşlandırıldı hem demir kapı çekildi. Ancak yöre halkı direnişi sürdürmekte kararlı.

Cengiz İnşaat halkı engellemek için çalışmaların olduğu alanı demir kapılarla kapattı ve kamera taktırdı. Fotoğraflar: Diken

Bölge halkı her gün sabah saat 4’te inşaat alanına giderek nöbet tutmaya devam ediyor.

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‘Direnişimiz halkın içinde oluşmuş bir öfke, durduramazlar’

Diken’e konuşan bir İkizdereli bu durumun kendilerini engelleyemeyeceğini söyledi: “Bizi durduracaklarını düşünüyorlar ama biz her yerden gideriz ki oraya. Bunlar bizim direnişimizi durduramaz. Bizim direnişimiz halkın içinde oluşmuş bir öfke, bir karşı duruş. Bunu durdurmaları mümkün değil.”

Bakanlığa tepki: ‘Yok olan köye yol ve su yapsan ne olur’

Diğer yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yöre halkını taş ocağı için ikna etme çabasında.

İkizderelilere göre bakanlık direniş karşısında panikledi. Bu nedenle direnişi kırmak için köylere su ve yol vadediyor.

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Bir İkizdereli şunları anlattı: “Yok olan köye yol ve su yapsalar ne olur yapmasalar ne olur. Halk bilinçli, taş ocağının vereceği zararın farkında. Gürdere köyünün yüzde 99’u projeye karşı. Ve bunu açıkça beyan etmekten de korkmuyorlar. Bakan ‘Halk taş ocağı istiyor’ dedi. Hani nerede? ‘Taş ocağı istiyorum’ diyen bir kişi çıkmadı”

Rize valiliği “ÇED gerekli değildir” kararı verdiği için taş ocağı ÇED raporu hazırlanmamıştı. Bu nedenle projenin çevresel etkileri incelenmedi.

İkizdere’de yapılmak istenen dört farklı taş ocağı projesi var: Gürdere, Cevizlik, SR İnşaat ve Cevahir. Bu projelerden üçünün iznin alındı ancak birinin izin süreci hala devam ediyor

Projeler kapsamında İkizdere’den 30 milyon ton taş çıkarılması hedefleniyor. Çıkarılan bu taşlar ise İyidere’deki Lojistik Liman dolgu malzemesi olarak kullanılacak.