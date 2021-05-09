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Yaramazlara biraz batar!

İşbaşaran’dan Peker’e yanıt: MİT-polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar

Suç örgütü lideri Sedat Peker’in “Kemiklerini kırdırdım” dediği eski milletvekili Feyzi İşbaşaran sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi: “Seni oralarda daha fazla öttürmezler. MİT/polis himayesinde mafyacılık oynamanın ömrü bu kadar.”

Yurt dışında bulunan Peker, İşbaşaran’ın 2014 yılında karakolda uğradığı saldırıyı kendisinin yaptırdığını öne sürmüştü.

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İşbaşaran Metin Külünk’ü işaret etti

“Sen benim muhatabım değilsin ama videoda adım geçtiği için bir iki şey yazmak istedim” diyen İşbaşaran şöyle devam etti: “Senin muhatabın, hizmet ettiğin Erdoğan, Mehmet Ağar, Korkut Eken ve seni yıllarca kullanan polis teşkilatıdır. Eşine, çocuklarına yapılanan üzüldüm ama sen de onları bırakıp kaçmayacaktın! Sen nasıl bir delikanlısın ki; Bir AKP milletvekili (Metin Külünk), parti teşkilatı ve polisle anlaşarak bir tetikçini gönderip gözaltında elleri kelepçeli birine saldırıyorsun? Benim kemiklerim falan kırılmadı ama bir polisin parmağı kırıldı, o polise üzüldüm.

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