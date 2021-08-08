Akşam Postası / 8 Ağustos 2021

9 Soruda: Boğaziçi Üniversitesi’nde ne oldu, ne oluyor, ne olacak?

Boğaziçi Üniversitesi 2021’in ilk günlerinden itibaren bir yönetim krizi yaşıyor. Prof. Dr. Melih Bulu’nun 2 Ocak 2021’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanmasıyla başlayan süreç, 15 Temmuz’da aynı şekilde görevden alınmasıyla yeni bir aşamaya girdi. Ancak belirsizlik sürüyor.

Bakan Ersoy: Yangında iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Yangın sırasında geçici iptaller oluyor ama rezervasyonlar akmaya devam ediyor” dedi.

Haftalık vaka sayısı: Siirt niye zirvede? Aydın’ın başarısının sırrı ne?

Haftalık vaka sayısı en düşük şehir Aydın’da aşılama oranının yüksekliği ve maske kullanımının azalmasına rağmen vaka sayısının düşük devam etmesi öne çıkıyor. Diğer yandan vaka oranında rekor kıran Siirt’te ise tam tersi bir görünüm hakim. Diken, iki şehirdeki durumu yetkililere sordu.

Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi: 15 ölü, 17 yaralı

Balıkesir’de yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 15 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Mısır Firavunu Keops’un 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı

Mısır’da keşfedilen en eski ve en büyük ahşap tekne olan Firavun Keops’un teknesini, Giza piramitlerinin yanından Büyük Mısır Müzesi’ne taşındı.

Ülke genelinde ‘aranan şahıslar’ uygulaması: 1350 kişi gözaltında

İçişleri Bakanlığı’nın ülke genelindeki eş zamanlı ‘aranan şahıslar uygulaması’nda 1172’si hükümlü ve 178’i yakalama emriyle aranan 1350 kişi gözaltına alındı.

Artık köpeğinizle karşılıklı bira içebilirsiniz!

Köpekleriyle hayatın keyiflerini paylaşmayı seven sahiplerine iyi haber: Artık köpeğinizle karşılıklı birer soğuk bira içebilirsiniz!

Messi ağlayarak veda etti: PSG bir seçenek ama ortada henüz anlaşma yok

İspanyol devi Barcelona’dan ayrılan Arjantinli futbolcu Lionel Messi (34), gözyaşları için Fransa’nın Paris St-Germain (PSG) takımının bundan sonraki kariyeri için bir seçenek olduğunu ancak henüz ortada anlaşma olmadığını söyledi.

McDonald’s reklamına ‘Orucumu bozdurdu’ davası

Rusya’da bir kadın, fast food zinciri McDonald’s’a reklamlarının Paskalya orucunu bozmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı.