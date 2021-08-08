Haftalık vaka sayısı: Siirt niye zirvede? Aydın’ın başarısının sırrı ne?

ANIL CAN TUNCER

Haftalık vaka sayısı en düşük şehir Aydın’da aşılama oranının yüksekliği ve maske kullanımının azalmasına rağmen vaka sayısının düşük devam etmesi öne çıkıyor. Diğer yandan vaka oranında rekor kıran Siirt’te ise tam tersi bir görünüm hakim. Diken, iki şehirdeki durumu yetkililere sordu.

Türkiye’de 1 Temmuz’dan itibaren kısıtlamaların çoğunun kaldırılması, vaka sayılarındaki artışı da beraberinde getirdi. Temmuz başında 5 binin altını gören vaka sayısı, günlük 25 bini aşmış durumda. Geçen sene aynı tarihlerde 20’nin altındaki ölü sayısı ise şu an 100’ün üstünde.



Vakaların bir diğer artış nedeni olduğu söylenen Delta varyantıyla ilgili olarak herhangi bir önlem alınmış değil. Delta nedeniyle Covid-19 istatistiklerinde patlamalar yaşayan ülkelerden geliş gidişlerle ilgili herhangi bir tedbir yok. Virüs, kontrolsüz bir şekilde yayılmaya devam ediyor.



Diğer yandan salgınla mücadelede artık ‘aşı silahı’ da devrede. Ancak tam aşılanan sayısı hedeflenen rakamın çok gerisinde: Yüzde 34. İlk dozu olanların sayısı ise 40 milyonu geçti.



Aşılama oranının düşük olduğu illerde haftalık vaka artışlarının daha fazla olduğu gözleniyor. Son bir haftada vaka sayısı en çok Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Batman ve Bitlis’te arttı. Türkiye genelinde vakalar, yalnızca iki ilde azaldı: Muğla ve Antalya. Haftalık en düşük vaka sayısı ise Aydın’da tespit edildi.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Aşı olma oranı yüksek olan illerimiz vaka artışlarından çok daha az etkileniyor. Aşınızı zaman kaybetmeden olun. pic.twitter.com/mAuwbXYnK9 — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 5, 2021

Türkiye haritası üzerinden yayınlanan son verilere göre haftalık Covid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul’da 168,82, Ankara’da 165,20, İzmir’de 43,30.

Bakanlığın 17-23 Temmuz verilerine göre 100 binde görülen Covid-19 vaka sayısı İstanbul’da 88,19, Ankara’da 69,13, İzmir’de 33,43’tü.

Aydın: Aşılanma oranı ve maske kullanımı yüksek

100 bin kişide görülen haftalık vaka sayısı verilerine göre en düşük vaka sayısı Aydın’da görüldü. 100 bin kişide 35,83 oranına sahip il, geçen haftaya göre yüzde 25’in üzerinde vaka sayısı artışına rağmen en düşük vaka bildiren il oldu.



Aydın Tabip Odası Başkanı Adalet Çıbık, Diken’e rakamların Türkiye geneline göre en düşük seviyede kalmasının olumlu olduğunu belirtirken, 1 Temmuz’daki açılmadan bu yana vaka sayılarının kentte katlanıp arttığına dikkat çekti.



Aydın’da vaka sayılarının düşük olmasında aşılama oranının yüksekliğine vurgu yapan Çıbık, şunları söyledi: ‘’Aydın aşılamada mavi illerden birisi. İlk doz aşısını olanlar yüzde 75’i geçti, iki doz aşısını tamamlayanlar ise yüzde 56 seviyesinde. Bu sayede hastaneye yatışlar ve yoğun bakım oranları da çok düşük seviyede. Ancak ne olursa olsun toplumsal bağışıklığa ulaşmak için önümüzde daha yol var. TTB olarak insanlarımıza bilimin sesine kulak verip, aşı olmaları çağrısını yapıyoruz. Aşılanalım ve çocukları okullarına kavuşturalım.”



Aşının yanında maske, mesafe ve hijyen gibi korunma yöntemlerinin altını çizen Çıbık, ’’Türkiye genelinde maske kullanımı yaz aylarında azalsa da Aydın diğer illere göre bunda da başarılı. Aşı koruyor ancak toplumsal bağışıklığa ulaşamadığımızdan dolayı bulaşıyı düşürmek için maskeye dikkat etmek gerekiyor’’ dedi.



Çıbık; Delta varyantının vakaların yüzde 80’ini oluşturduğunu belirtirken, yoğun bakımlardaki durum hakkında da bilgi verdi: ’’65 yaş üstündeki çoğu kişi aşılandığı için artık yoğun bakımlarda genç erişkinlerin bulunduğunu görüyoruz.

Siirt: Vaka oranları rekor kırdı

Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre ilk kez binin üzerine çıkan il Siirt oldu. 100 binde 1139,94 oranın çıktığı kentte geçen haftaya göre artış yüzde 50’yi aştı. Kısıtlamaların çoğunun kaldırıldığı temmuz başındaki oran 100 binde 231’di. Bu, bir ayda beş katlık bir artışa denk geliyor. Kentte vaka sayılarının günlük 400’lere vardığı bildiriliyor. Yetkililer, vaka artış hızının böyle yükselmesi durumunda hastanelerde yer kalmayabileceği uyarısını yapıyor.

Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kentteki günlük vakaların yüzde 80-90’ının Delta varyantı olduğunu vurgulamıştı.

Siirt Tabip Odası yetkilileri de vakaların yükselişinde Delta’ya vurgu yaparken aşılama oranının düşük olmasına da vurgu yapıyor.



Kırmızı kategorideki kentte, aşılanma oranı yüzde 48,8. Aşıyı olan kişilerin çoğunluğunun daha önce Covid-19’a yakalanıp hastalığın tahribatını görmüş kişiler olduğu kaydedilirken, Tabip Odası yöneticileri hızlı aşılama çağrısı yapıyor.

Yetkililer, yaz tatili ve bayram hareketliliğiyle birlikte kentteki hareketliliğin arttığına dikkat çekip, hastalık ve aşıya karşı geliştirilen yanlış ön yargılara vurgu yapıyor.