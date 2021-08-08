Mısır Firavunu Keops’un 4 bin 600 yıllık gemisi yeni evine taşındı

Mısır’da keşfedilen en eski ve en büyük ahşap tekne olan Firavun Keops’un teknesini, Giza piramitlerinin yanından Büyük Mısır Müzesi’ne taşındı.

In Photos: Egypt transports King Khufu's first boat to Grand Egyptian Museum: https://t.co/epwRWMibql pic.twitter.com/Pb2NdKvGr9 — Talking Pyramids💬 (@Bennu) August 8, 2021

Bütün halinde günümüze ulaşmış, Antik Mısır’da inşa edilmiş ve Giza piramitlerinin olduğu bölgede 1954 yılında bir çukura gömülü halde bulunan gemi, 42 metre uzunluğa ve 5,9 metre genişliğe sahip. 20 ton ağırlığındaki sedir ağacından yapılmış teknenin yeni yuvasına taşınması 48 saat sürdü.

Büyük Mısır Müzesi genel sorumlusu Atıf Moftah, geminin operasyon için özel olarak ithal edilen uzaktan kumandalı bir araçla taşınan metal bir kafes içinde tek parça olarak taşındığını söyledi.

Geminin 7,5 kilometrelik yolculuğunda herhangi bir sorun çıkmadığı ve yakında açılması planlanan müze için önemli parçalardan biri olduğu aktarıldı.