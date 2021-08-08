McDonald’s reklamına ‘Orucumu bozdurdu’ davası

Rusya’da bir kadın, fast food zinciri McDonald’s’a reklamlarının Paskalya orucunu bozmasına neden olduğu gerekçesiyle dava açtı.

Paskalya orucu sırasında 40 gün boyunca içki içilmiyor, hayvansal gıda tüketilmiyor.

Rus medyasında yer alan habere göre, Omsk şehrinde yaşayan Ortodoks bir kadın McDonald’s reklamında yer alan cheeseburger’in orucunu bozmasına neden olduğunu iddia etti.

Ksenia Ovchinnikova ifadesinde 2019’da oruç tuttuğu sırada reklamı gördüğünü ve kendini tutamayarak cheeseburger aldığını anlattı. Şirketin tüketiciyi koruma hakkını ihlal ettiğini ve dini duygularına hakaret ettiğini savundu. Uğradığı manevi zarar karşısında 1000 ruble (118 lira) tazminat talep etti.

Insider’ın ulaştığı şirket konuyla ilgili yorum yapmadı.