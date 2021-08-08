Yangında zarar gören hayvanların yaraları sarılıyor

60 bin hektarlık alanın küle döndüğü Antalya’nın Manavgat ilçesindeki yangında zarar gören hayvanlar için sahra hastanesi kuruldu.

Fotoğraflar: DHA

28 Temmuz’da başlayan ve 6 Ağustos günü kontrol altına alınabilen Manavgat yangınında yedi kişi hayatını kaybetmişti.

DHA’nın haberine göre binlerce hayvanın da öldüğü yangından yaralı kurtarılan hayvanlar için Türkiye’nin en büyük sahra hastanesi Manavgat ilçe merkezine kuruldu.

Yangında zarar gören karga, koyun, buzağı, eşek, baykuş, kaplumbağa, tavuk, kedi ve köpekler burada tedavi görüyor.

Tedaviler gönüllü veteriner hekimler tarafından yapılırken gebe hayvanlar için ultrason cihazı, kan tetkikleri için laboratuvar da bulunuyor.

Hastanede görevli veteriner hekim teknikeri ve ziraat mühendisi Merve Gülistan Aydın yaralı getirilen bir baykuşu tedavi etmeye çalıştığını anlattı: “İsmini Merve koymuştum. Tedavi etmeye çalışıyordum. Bebeklerinin bezini değiştirmek için yol kenarında duraksayan aile bulup getirmiş, ne yazık ki kurtaramadık. Çok üzüldüm bu duruma. Bir de beni ağır yanıkla getirilen koyunun tedavi sırasında gözlerinden yaş gelmesi çok etkiledi. Burada gönüllü olarak çok sayıda arkadaşımız 24 saat boyunca destek oluyor.”

Sahra hastanesine gün içinde çok sayıda ziyaretçi de geliyor. Ziyaretçiler hayvanların hem bakım hem de beslenmesine yardım ediyor.