Artık köpeğinizle karşılıklı bira içebilirsiniz!

İstemediğiniz bir bölüme başlamak yerine, bir yıl ara verip, merak ettiğiniz bir konunun peşine düşmek, staj yapmak, çalışmak, sonra okulu okumak evet bize dayatılan sisteme ters ama sizin için sonuç ilkine göre her durumda daha başarılı olacaktır.