Akşam Postası / 5 Nisan 2024

İsrail yardım görevlilerinin öldürülmesine ‘hata’ dedi, iki subayı görevden aldı

İsrail ordusu, yedi yardım görevlisinin öldürülmesinde ‘vahim hatalar’ yapıldığını ve bu nedenle iki üst düzey subayın görevden alındığını duyurdu.

Merkez’den hükümete enflasyon mektubu: Asgari ücret yılda bir kez belirlenmeli

Merkez Bankası (MB) hükümete gönderdiği açık mektupta enflasyon hedefinin tutturulması için asgari ücretin yılda bir düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Merkez’den hükümete enflasyon mektubu: Asgari ücret yılda bir kez belirlenmeli

Merkez Bankası (MB) hükümete gönderdiği açık mektupta enflasyon hedefinin tutturulması için asgari ücretin yılda bir düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Olaylı derbi soruşturmasında tutuklu kalmadı

Trabzon’daki olaylı derbi soruşturmasında yeni tahliye kararıyla beraber tutuklu kimse kalmadı.

Mansur Yavaş: Herkese eşit davranmazsanız bu halk size sandığa gömer

Ankara Büyükşehir Belediye başkanlığını 30 puan farkla yeniden kazanan Mansur Yavaş, herkese eşit davranmanın önemini vurguladı.

53 gün sonra: Toprak altındaki dokuz işçiden birinin cesedine ulaşıldı

Erzincan İliç’teki maden ocağı faciasında toprak altında kalan ve 53 gündür aranan dokuz işçiden birinin cesedi bulundu.

İYİ Parti’de kurultay tarihi belli oldu

Seçimde beklediği sonucu elde edemeyince olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti, tarihi 27 Nisan olarak belirledi.

Aziz Yıldırım’dan Fenerbahçe yönetimine Süper Kupa tepkisi

Fenerbahçe’nin eski başkanı Aziz Yıldırım, takımın Süper Kupa finaline U19 takımıyla çıkmasına tepki gösterdi: “Bu ihtimal sadece yöneticilerin ve kulübün gelecekte alacağı sportif ve hukuki cezaların önüne geçmek için alınmış korkakça bir çözümdür.”

Van’ın seçilen belediye başkanı Abdullah Zeydan mazbatasını aldı

Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan mazbatasını aldı.

‘Ölüm kulübü’ soruşturmasında sekiz kişi tutuklandı

İstanbul Beşiktaş’taki gece kulübünde 29 kişinin ölmesine neden olan yangın soruşturmasında sekiz kişi tutuklandı.

Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavülde: İmzalar değişti

Merkez Bankası yeni 200 TL ve 50 TL’lik banknotların tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlardaki tek değişiklik imzalar oldu.

Duygu Asena Roman Ödülü Neslihan Önderoğlu’na

Duygu Asena Roman Ödülü Neslihan Önderoğlu’na verildi.

Dünyayı daha yeşil bir hale getiren üç şehir

Küresel Destinasyon Sürdürülebilirlik Endeksi, dünyanın en yeşil şehirlerini belirledi.

İsrail çatışmaların devam etmesi için Erez geçişini yardımlara açıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘İsrail’e vereceği desteğin sivilleri ve yardım görevlilerini korumak için somut adımlar atmasına bağlı olduğu’ uyarısından sonra İsrail başbakanlık ofisi Erez geçişinin yeniden açılacağını duyurdu.