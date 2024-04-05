İsrail çatışmaların devam etmesi için Erez geçişini yardımlara açıyor

ABD Başkanı Joe Biden’ın ‘İsrail’e vereceği desteğin sivilleri ve yardım görevlilerini korumak için somut adımlar atmasına bağlı olduğu’ uyarısından sonra İsrail başbakanlık ofisi Erez geçişinin yeniden açılacağını duyurdu.

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Guardian’ın haberine göre İsrail, Aşdod ve Erez kontrol noktası üzerinden geçici olarak insani yardım ulaştırılmasına izin verileceğini açıkladı. Ayrıca İsrail’in güneyindeki sınır kapısı ‘Kerem Şalom’ üzerinden Ürdün yardımlarının artmasına da izin verilecek. İsrail açıklamasında “Bu artan yardım insani krizi önleyecektir ve çatışmaların devamını sağlamak, savaşın hedeflerine ulaşmak için gereklidir” dedi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson açıklamayı memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Watson, “Başkan’ın bugün telefon görüşmesinde söylediği gibi ABD’nin Gazze’ye ilişkin politikası, masum sivilleri ve yardım çalışanlarının güvenliğini korumak da dahil olmak üzere İsrail’in bu ve diğer adımları atmasına yönelik değerlendirmemizle belirlenecektir” dedi.

Açıklama Biden’ın söyleminde keskin bir değişikliğe gidildiğine ve ilk kez ABD’nin İsrail’e desteğinin devam etmesini birtakım koşullara bağlandığına işaret ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da Brüksel’de gazetecilere şöyle konuştu: “Eğer görmemiz gereken değişiklikleri görmezsek politikamızda değişiklikler olacaktır.”

Ne olmuştu?

Ünlü şef Jose Andres’in Dünya Merkezi Mutfağı’nda (WCK) çalışan yedi kişi pazartesi günü İsrail’in hava saldırısında ölmüştü.