İsrail Gazze'de gıda yardımı yapanları vurdu: Yedi ölü

Gazze’de ünlü şef Jose Andres’in World Central Kitchen’nında (WCK) çalışan yedi kişi pazartesi günü İsrail’in hava saldırısında öldü.

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WCK açıklamasına göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Gazze’ye deniz yoluyla getirilen 100 ton insani yardımı boşaltıp Deir al-Balah deposundan ayrılan konvoyu bile bile vurdu. Reuters ölenler arasında Avustralya, İngiltere ve Polonya vatandaşları da bulunduğunu söyledi.

WCK İcra Kurulu Başkanı Erin Gore, “Bu sadece WCK’ya değil, gıdanın bir savaş silahı gibi kullanıldığı durumlarda yardım etmeye çalışan kuruluşlara yönelik bir saldırıdır. Affedilemez” dedi.

İsrail ordusu ‘trajik bir olay’ diye nitelendirdiği durumu anlamak için en üst düzeyde kapsamlı bir inceleme yaptığını söyledi.

Ordu, “IDF insani yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için yoğun çaba sarf etmektedir ve Gazzelilere gıda ve insani yardım sağlamak için hayati önem taşıyan WCK’yla yakın bir şekilde çalışmaktadır” dedi.

Hamas saldırının uluslararası insani yardım kuruluşlarının çalışanlarını terörize ederek görevlerinden caydırmayı amaçladığını belirtti.

Avustralya ölümleri doğruladı

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese 44 yaşındaki yardım görevlisi Lalzawmi Frankcom’un ölümünü doğruladı ve sorumluların hesap vermesi için İsrail’le temasa geçtiğini söyledi.

Albanese, “Bu asla meydana gelmemesi gereken bir insanlık trajedisidir, asla kabul edilemez ve Avustralya hesap soracaktır” dedi.

WCK, bölgedeki faaliyetlerini derhal durdurduğunu ve çalışmalarının geleceği hakkında yakında karar vereceğini söyledi. Martta Kıbrıs’tan deniz yoluyla Gazze’ye yapılan ilk yardımı ulaştıran kuruluşun 332 tonluk ikinci deniz yardımı sevkiyatı bu hafta başında Gazze’ye ulaştı.

Kuruluş, faaliyetlerine başladığı 2010’dan bu yana doğal afetlerden etkilenen topluluklara, ABD sınırındaki mültecilere, COVID-19 salgını sırasında sağlık çalışanlarına, Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalarda zarar gören insanlara gıda ulaştırdı.

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