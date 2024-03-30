İsrail Halep'i vurdu: En az 52 ölü

İsrail’in Halep yakınlarına düzenlediği hava saldırısında çoğu Suriye askeri olmak üzere en az 52 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv-Temsili)

İsrail dün Suriye’nin kuzeyindeki Halep kenti yakınlarına hava saldırısı düzenledi. DW Türkçe’nin Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR) verilerinden aktardığına göre en az 52 kişi öldü.

Ölenlerden 38’inin Suriye askeri, yedisinin Hizbullah üyesi ve yedisinin de İran yanlısı Suriyeli savaşçılar olduğu belirtildi.

SOHR, İsrail’in hedefinin Lübnan Hizbullahı’na ait bir füze deposunu olduğunu duyurdu. Ancak bu veriler bağımsız medya organları tarafından doğrulanamadı.

İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama gelmedi.

Suriye’nin resmi haber ajansı SANA, Suriye ordusundaki bir kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail’in saldırısında askeri personelin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail, son zamanlarda Hizbullah’ı ve İran destekli güçleri Suriye’de hedef almaya başlamıştı.