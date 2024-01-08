Yaramazlara biraz batar!

İsrail’den üst düzey Hizbullah komutanına suikast

İsrail ordusu, üst düzey bir Hizbullah komutanını öldürdü.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

İsrail ordusu, son zamanlarda Hamas ve İran destekli güçlerin liderlerini hedef almaya başladı. İsrail bu kapsamda önce İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki sorumlularından Razi Musevi’yi Şam’da öldürmüştü.


Sonra da Hamas’ın iki numaları ismi Salih Aruri ve yanındaki altı kişiyi Beyrut’ta öldürmüştü.

BBC Türkçe’nin haberine göre İsrail ordusu bu defa insansız hava aracıyla (İHA) Hizbullah’ın üst düzey komutanlarından Wissam Tawil’i öldürdü.

Hizbullah, Wissam Tawil’in öldürüldüğünü doğruladı.

Reuters’a konuşan güvenlik kaynaklarından birisi, “Şimdi işler daha da alevlenecek” dedi.

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