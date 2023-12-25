İsrail İran’ın Suriye’deki askeri sorumlusunu öldürdü

İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun Suriye’deki komutanlarından Razi Musevi’nin öldürüldüğü bildirildi.

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AA’nın İran’ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’ndan aktardığına göre Musevi, İsrail’in Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü.

İranlı komutanın Suriye’de ‘askeri danışman’ olarak görev yaptığı ve 2020’de Irak’ta ABD’nin saldırısında öldürülen İranlı general Kasım Süleymani’nin yakın arkadaşlarından olduğu kaydedildi.

Musevi’nin ayrıca Suriye’deki ‘direniş cephesine’ destek vermekten sorumlu olduğu aktarıldı.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye’de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı paylaştı.

Reisi mesajında, “Bu eylem, şüphesiz gaspçı Siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler” ifadelerini kullandı.

Gazze’de yaklaşık 80 gündür 20 bini aşkın Filistinlinin öldürüldüğü saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, zaman zaman Suriye topraklarına hava saldırıları düzenliyor.

Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık’ta da Suriye’de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu.