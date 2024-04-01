İsrail şimdi de İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu: İkisi general yedi ölü

Önceki gün Suriye’nin Halep kentine havadan saldırı düzenleyen İsrail, bu defa İran’ın Şam’daki konsolosluk binasını vurdu. İkisi general olmak üzere yedi kişi hayatını kaybetti.

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İsrail, Gazze saldırılarından sonra özellikle İran ve İran destekli güçleri hedef almaya başlamıştı. Bu kapsamda zaman zaman Suriye topraklarına saldırılar düzenliyor.

İran, vekil güçleriyle bölgede bulunuyor. Önceki günlerde Hizbullah ve Suriye ordusunun Halep’teki ortak noktasını vuran İsrail, en az 52 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Tesnim Haber Ajansı’na göre İsrail şimdi de İran’ın Şam’daki konsolosluk binasını hedef aldı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da paylaştığı yazılı açıklamada Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi, Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi ile beş yetkilinin hayatını kaybettiğini kaydetti.

Diğer isimler şöyle: Hüseyin Emanullahi, Mehdi Celaleti, Muhsin Sadakat, Ali Aga Babayi ve Ali Salihi Ruzbehani.