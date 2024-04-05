Araştırmalara göre 'iç çekme' etkili bir nefes alma tekniği

İnsan vücudu doğal olarak rahatlatmak için iç çekiyor. Araştırmalar, bunun diğer nefes alma tekniklerine göre daha etkili olduğunu ortaya koydu.

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Her insan iç çeker, dolayısıyla bunun nasıl bir şey olduğunu gayet iyi bilir. Bunu hayal kırıklığı, endişe veya rahatlama gibi duygular tarafından istemsiz olarak tetiklendiğimizde normal nefes kadar doğal bir şekilde yaparız. Ve çoğu zaman kendimizi daha iyi hissederiz.

Döngüsel iç çekme, teorik olarak sizi birkaç dakika içinde sakinleştirmek için iç çekmenin gücünden yararlanan bir nefes alma tekniği. Stanford Üniversitesi’nde psikiyatri profesörü ve 2023’te döngüsel iç çekme üzerine yapılan bir çalışmanın baş bilim insanı olan David Spiegel, “Bu, psikofizyolojik durumunuzu düzenlemek için bir fırsat” diyor.

Spiegel ve araştırmacı ekibi, farkındalık meditasyonunun etkilerini üç farklı nefes alma tekniğiyle karşılaştırdı: Döngüsel iç çekme, kutu nefesi ve döngüsel hiperventilasyon. Araştırmaya katılanlar gruplara ayrılarak her gün beş dakika meditasyon veya nefes egzersizi yapıyor, kalp ve nefes düzenleri giyilebilir takip cihazlarıyla takip ediliyordu.

Sonuçta döngüsel iç çekme, diğer uygulamalara göre daha üstündü. Ruh halini iyileştirdi ve solunum hızını diğer uygulamalara göre daha fazla düşürdü.

Döngüsel iç çekmeyi denemek için şu basit ama güçlü adımları izleyin:

Rahat olun (oturarak veya uzanarak). Karnınızı tamamen genişletirken burnunuzdan yavaşça nefes alın, ardından kısa süreliğine durun. Akciğerlerinizi tamamen dolduracak şekilde göğsünüzü genişleterek nefes almaya devam edin. Ağzınızdan veya burnunuzdan yavaşça nefes verin. Beş dakika boyunca tekrarlayın.

“Kendinizi düzenlemeye ve zihniniz ve bedeniniz üzerinde kontrol sahibi olma kapasitenizi geliştirmeye her gün birkaç dakika ayırırsanız, kendinizi daha iyi hissedeceksiniz.”