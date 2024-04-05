Bağırsak sağlığı, sindirim ve ötesi için en iyi 10 fermente gıda

Fermente gıdalar tüketmek, yalnızca bağırsaklarınız için değil, sağlık açısından da önemli.

Görseller: pexels, unsplash

Fermente gıdalar tüketmek, yalnızca bağırsaklarınız için değil, sağlık açısından da dikkate değer gelişmeler sağlayabilir.

Bilinmesi gerekenler

Fermente gıdalar bağırsak mikrobiyom sağlığını destekler: Araştırmalar, bunları yemenin GI koşullarıyla bağlantılı dengesizliklerin yanı sıra diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor.

Araştırmalar, bunları yemenin GI koşullarıyla bağlantılı dengesizliklerin yanı sıra diyabet ve kalp hastalığı gibi sağlık sorunlarının önlenmesine yardımcı olabileceğini gösteriyor. Fermente gıdaların çoğu bitki bazlıdır: Lahana turşusu, tempeh, kimchi ve miso gibi en iyi fermente gıdalardan bazıları bitki bazlıdır, dolayısıyla sindirimi destekleyici lif ve çeşitli mikro besinler de sağlarlar.

Lahana turşusu, tempeh, kimchi ve miso gibi en iyi fermente gıdalardan bazıları bitki bazlıdır, dolayısıyla sindirimi destekleyici lif ve çeşitli mikro besinler de sağlarlar. Fermente gıdalar büyük miktarlarda tüketildiğinde GI sıkıntısına neden olabilir: Gaz ve şişkinlik gibi rahatsız edici semptomlardan kaçınmak için tüketiminizi yavaş yavaş artırın.

Fermente gıdalar nelerdir?

Araştırma destekli, diyetinize ekleyebileceğiniz en sağlıklı fermente gıdalar şöyle:

1. Lahana turşusu: Potansiyel bağırsak sağlığı yararlarının yanı sıra lif, B6 vitamini ve C vitamini açısından da zengindir.

2. Kimchi (Bir çeşit yöresel Kore yemeği): Bağırsak avantajları bir yana, kimchi A ve C vitaminleri, kalsiyum ve magnezyum dahil olmak üzere çok sayıda temel mikro besin maddesi içerir.

3. Tempe (Geleneksel bir Endonezya yemeği): Bu yemek protein ve lifle yüklüdür.

4. Natto: Tempe’ye benzer şekilde pişmiş soya fasulyesinin Bacillus subtilis varyantı natto ile fermente edilmesiyle üretilen fermente bir soya ürünüdür.

5. Miso: Geleneksel Japon ezmesi, soya fasulyesinin belirli bir kalıptan üretilen Koji ile fermente edilmesiyle yapılır.

6. Kombu çayı: Bu fermente çay, Çin menşeli olup şeker ve bakteri ve mayadan oluşan simbiyotik bir kültür olan SCOBY ile oluşturulmuştur.

7. Kefir: Kefir, sütten yapılmış olmasına rağmen, içecekteki laktoz konsantrasyonunu, bazı durumlarda %30’a kadar azaltan spesifik bir bakteri içerir.

8. Yoğurt: Laktik asit üreten bakterilerle hazırlanan yoğurt, Bifidobacterium ve Lactobacillus bakterilerini içeren fermente bir gıdadır.

9. Ekşi maya: Ekmeğin içerdiği maya, unda ve çevresinde yaşayan laktik asit bakterileri ve mayalarla fermente edilmesiyle üretilir.

10. Peynir: Peynir, fermente bir gıda olarak kabul edilir. Örneğin süzme peynir sitrik asit ile fermente edilebilirken, Brie ve Camembert peyniri laktik asit bakterileri ve diğer mikroorganizmalar ile yapılabilir.