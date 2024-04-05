İYİ Parti'de kurultay tarihi belli oldu

Seçimde beklediği sonucu elde edemeyince olağanüstü kurultay kararı alan İYİ Parti, tarihi 27 Nisan olarak belirledi.

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Seçimde AKP gibi İYİ Parti de hezimet yaşamıştı. Bunun üzerine seçim gecesi İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz istifa etmişti. Daha sonra partinin İBB adayı Buğra Kavuncu partideki teşkilat başkanlığı görevinden, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak yerel yönetimler başkanlığı görevinden istifa etmişti.

Akşener kendisine yapılan istifa çağrılarına rağmen istifa etmemiş, sadece kurultay kararı almıştı.

Seçimli kurultayda Akşener’in aday olup olmayacağı henüz net değil. Akşener kurmaylarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından karar verecek.

İYİ Parti Göç Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Tolga Akalın, adaylığını ilan etti.

Akalın, “Yarışın içinde ben de varım” dedi.