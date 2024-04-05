Merkez'den hükümete enflasyon mektubu: Asgari ücret yılda bir kez belirlenmeli

Merkez Bankası (MB) hükümete gönderdiği açık mektupta enflasyon hedefinin tutturulması için asgari ücretin yılda bir düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

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MB söz konusu açık mektubu 2023 enflasyon hedefinden sapıldığı için yasa gereği gönderdi.

Mektupta sapmanın gerekçelerine yer verildi. Hedefe ulaşabilmek için atılması gereken adımlara dikkat çekildi.

Enflasyon düşene kadar sıkı para politikasının süreceği vurgulandı.

Ayrıca enflasyon artış hızının düşmesi için asgari ücretin yılda bir belirlenmesi gerektiği kaydedildi.

Hükümet son iki senedir tarihi enflasyon artışı nedeniyle asgari ücreti yılda iki defa artırıyordu.

Mektupta bu konuda “Asgari ücretin yılda bir kez güncellenmesi, öngörülen dezenflasyon patikasının tesis edilmesi açısından kritik bir önem taşımaktadır” dendi.

Enflasyon görünümünde belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşunun sıkılaştırılacağı da kaydedildi.