Dünyayı daha yeşil bir hale getiren üç şehir

Küresel Destinasyon Sürdürülebilirlik Endeksi, dünyanın en yeşil şehirlerini belirledi.

Görsel: pexels

En güncel Küresel Destinasyon Sürdürülebilirlik Endeksi, ‘dünyanın en sürdürülebilir şehirlerini’ seçmek için geri dönüşüm oranları, hava kirliliği seviyeleri, bisiklet yolu miktarı ve çevre dostu sertifikalı otel odalarının yüzdesi gibi 69 göstergeyi inceledi.

Endeks, turizm sektörlerini sürdürülebilirlik taahhütleri açısından tanımaya yönelik olsa da, şehir sakinlerini etkileyen verileri de hesaba katıyor, bu da endeksi yalnızca sürdürülebilir bir destinasyon seçmek isteyen gezginler için değil, aynı zamanda şehir sakinleri için de iyi bir kaynak haline getiriyor.

İşte en iyiler arasında yer alan üç şehir.

Görsel: BBC

Göteborg, İsveç

İsveç’in en büyük ikinci şehri, 2016-2021 yılları arasında her yıl endekse liderlik ediyor. Lonely Planet tarafından 2021’de dünyanın en iyi sürdürülebilir şehir konaklaması seçildi ve 2022’de AB’nin 2030 yılına kadar iklim açısından nötr olmayı planlayan 100 şehrinden biri oldu.

Şehrin toplu taşıma araçlarının %95’i elektrikli otobüsler gibi yenilenebilir enerjiyle çalışıyor. Havaalanı Karbon Akreditasyon programı tarafından en yüksek düzeylerden birine göre sertifikalandırılmış bir havaalanına sahip. Otel odalarının yaklaşık 10’undan dokuzu çevre sertifikalı.

Görsel: pexels

Oslo, Norveç

Listenin ikinci sırasında yer alan ve ilk 10’a giren sekiz İskandinav şehrinden ikincisi olan Oslo, 2019 yılında Avrupa’nın resmi Yeşil Başkenti olarak seçildi. Oslo’da dolaşırken bu kararlılığı fark etmemeniz imkansız. Yalnızca ulaşım açısından şehirde 270 şehir bisikleti istasyonu, 5.000 elektrikli araç şarj istasyonu bulunuyor ve elektrikli scooterlar kullanılıyor. Ayrıca belediyenin çoğu (%63’ü) ormanlık alanlardan, diğer %9’luk kısmı ise yeşil alanlar ve şehir parklarından oluşuyor.

Görsel: BBC

Glasgow, İskoçya

Glasgow’un adı bile çevresel mirasını yansıtıyor: Galce’de ‘sevgili yeşil alan’ anlamına gelen ‘Glaschu’ sözcüğünden geliyor. Örneğin 2023 yılında şehir, hava kirliliğini azaltmak amacıyla merkeze hangi araçların girebileceğini kısıtlayan bir düşük emisyon bölgesi oluşturdu. Elektrikli araç şarj istasyonları inşa edildi, akıllı LED sokak lambaları yerleştirildi ve bisiklet kiralama programları ve yeni bisiklet yolları ile bisiklet kullanımını artırmaya yönelik gözle görülür çabalar da gösterildi.

Ayrıca Glasgow’un kalbinde bile çok sayıda park var (şehirde toplamda 90’dan fazla park var). Mahalleler arasında eşitsizlikler olsa da, Glasgow’da ortalama 10 çocuktan sekizi kamusal yeşil alanın 400 metre yakınında yaşıyor.

Son olarak, Küresel Destinasyon Sürdürülebilirlik Endeksi 2023’teki ilk 10 şehir şu şekilde: