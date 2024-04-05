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Yaramazlara biraz batar!

İsrail yardım görevlilerinin öldürülmesine 'hata' dedi, iki subayı görevden aldı

İsrail ordusu, yedi yardım görevlisinin öldürülmesinde ‘vahim hatalar’ yapıldığını ve bu nedenle iki üst düzey subayın görevden alındığını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Ünlü şef Jose Andres’in Dünya Merkezi Mutfağı’nda (WCK) çalışan yedi kişi, Gazze’de İsrail’in hava saldırısında ölmüştü.


WCK, saldırının kasıtlı yapıldığını açıklamıştı. Artan tepkiler üzerine İsrail ordusundan adım geldi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre ordu, soruşturmada ciddi hatalar ve prosedür ihlalleri yapıldığının tespit edildiğini açıkladı.

Saldırının ordunun standart operasyon prosedürlerine aykırı olduğunu belirten ordu yetkilisi Yoav Har-Even, albay rütbesindeki bir tugay kurmay başkanı ve binbaşı rütbesindeki bir subayının görevden alındığını açıkladı.

Ayrıca Güney Komutanlığı’nın başındaki general de dahil olmak üzere üst düzey subayların resmi olarak kınandığını söyledi.

Ordu tarafından paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Yardım araçlarına saldırı Standart Operasyon Prosedürleri’ne aykırı vahim bir hatadır.”

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