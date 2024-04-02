ABD İsrail'in yardım görevlilerini öldürmesine öfkelenmiş

ABD yönetimi, İsrail’in saldırısında World Central Kitchen (WCK) adlı uluslararası yardım kuruluşu çalışanlarının öldürülmesinden dolayı ‘öfkeli’ olduklarını duyurdu.

Fotoğraf: AA

Gazze’de ünlü şef Jose Andres’in World Central Kitchen’nında (WCK) çalışan yedi kişi pazartesi günü İsrail’in hava saldırısında ölmüştü.

WCK açıklamasına göre İsrail ordusu Gazze’ye deniz yoluyla getirilen 100 ton insani yardımı boşaltıp Deir al-Balah deposundan ayrılan konvoyu bile bile vurdu. Reuters ölenler arasında Avustralya, İngiltere ve Polonya vatandaşları da bulunduğunu aktardı.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, günlük basın brifinginde bu konuya değindi.

AA’nın haberine göre Kirby, saldırıya ilişkin büyük üzüntü duyduklarını belirtti:

“Dün, İsrail hava saldırısında WCK’den çok sayıda insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü öğrenmekten ötürü öfkeliyiz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin taziyelerimizi sunuyoruz.”

Başlatılan soruşturmayı takip ettiklerini aktaran Kirby, “Daha kapsamlı bir soruşturmanın hızlıca yapılmasını, bulguların kamuoyuyla paylaşılmasını ve faillerin sorumlu tutulmasını bekliyoruz” dedi.

Gazze’deki İsrail saldırılarında 200’den fazla insani yardım görevlisinin öldürüldüğünü kaydeden Kirby, şöyle devam etti:

“ABD, insani yardım çalışanlarının güvenliğini sağlama konusunda daha fazlasını yapması için İsrail’e baskı yapmaya devam edecek.”