Netanyahu'ya göre Gazze'de yardım görevlilerinin öldürülmesi 'olağan'

İsrail başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de gıda yardımı yapanların öldürülmesiyle ilgili “Savaş zamanında olur” dedi.

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Gazze’de ünlü şef Jose Andres’in World Central Kitchen’nında (WCK) çalışan yedi kişi pazartesi günü İsrail’in hava saldırısında ölmüştü.

Bu savaş zamanında olur, olayı derinlemesine araştırıyoruz diyen Netahyahu, “Kurbanlar arasındaki yabancı uyrukluların hükümetleriyle temas halindeyiz. Bu durumun bir daha yaşanmaması için her şeyi yapacağız” dedi.

Reuters’ın haberine göre İsrail, Gazze’deki ana Birleşmiş Milletler’e bağlı UNRWA çalışanlarından bazılarının savaşı tetikleyen Hamas saldırısına karıştığını ettikten sonra kuzeye teslimat yapmasını yasakladı. Diğer yardım grupları ordunun güvenli geçişi sağlayamaması nedeniyle yardım konvoylarının kuzeye gönderilmesinin çok tehlikeli olduğunu söylüyor.

Biden öfkeli ve kalbi kırık

Biden, Gazze’de World Central Kitchen (WCK) çalışanlarının İsrail saldırısıyla öldürülmesinin ardından İsrail’in yardım görevlilerini korumak için yeterince çaba göstermediğini söyledi ve soruşturma çağrısında bulundu.

İsrail’e eleştirileri son haftalarda artan Biden şöyle konuştu: “Gazze’de insani yardım dağıtmanın zor olmasının en önemli nedenlerinden biri de İsrail’in sivillere yardım ulaştırmaya çalışan görevlileri korumak için yeterince çaba göstermemesidir.“