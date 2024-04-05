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Yaramazlara biraz batar!

53 gün sonra: Toprak altındaki dokuz işçiden birinin cesedine ulaşıldı

Erzincan İliç’teki maden ocağı faciasında toprak altında kalan ve 53 gündür aranan dokuz işçiden birinin cesedi bulundu.

Fotoğraf: TRT

Madende 13 Şubat’ta ‘yığın liç pedinde büyük bir kayma‘ meydana gelmişti. Resmi verilere göre yaklaşık 10 milyon metreküp toprak, saniyede 10 metre hızla 800 metrelik bir alana yayılmış ve dokuz işçi toprak altında kalmıştı.


ANKA’nın haberine göre günlerdir aranan işçilerden 35 yaşındaki Uğur Yıldız’ın cansız bedenine ulaşıldı.  

Yıldız, altı yıldır İliç’teki altın madeninde çalışıyordu. 

Soruşturma kapsamında şimdiye kadar aralarında yönetici ve idarecilerin de olduğu dokuz kişi tutuklanmıştı.

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