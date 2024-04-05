Keyifli bir hafta sonu için etkinlik rehberi

5-12 Nisan arasındaki en keyifli etkinlikleri sizler için derledik.

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Baharın taze nefesiyle birlikte İstanbul, 5-12 Nisan tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle canlanıyor. Bu renkli haftada, şehrin tarihi dokusu içinde modern sanattan müziğe, lezzet şölenlerinden kültürel buluşmalara kadar birçok farklı etkinlik sizleri bekliyor.

Konser

1. Melike Şahin

Sevilen şarkılarıyla Melike Şahin, 5 Nisan akşamı Turkcell sahnesinde. Biletler burada.

Yer: Zorlu PSM

Tarih: 5 Nisan 2024, 21:00

2. Nigel Kennedy

Vivaldi’nin ‘Dört Mevsimi’ni çaldığı albümünün 2 milyonluk satışıyla Guiness Rekorlar Kitabı’na dünyanın en çok satan klasik müzik albümü ile adını yazdıran Nigel Kennedy, İstanbullularla buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Atatürk Kültür Merkezi

Tarih: 7 Nisan 2024, 21:00

3. Simge

Sevilen sanatçı Simge, 11 Nisan akşamı Jolly Joker Kıyı İstanbul sahnesinde. Biletler burada.

Yer: Jolly Joker Kıyı İstanbul

Tarih: 11 Nisan 2024, 21:00

4. Sıla

Sıla, muhteşem sahne performansıyla Günay Restaurant sahnesinde. Biletler burada.

Yer: Günay Restaurant

Tarih: 12 Nisan 2024, 20:00

Tiyatro

1. Meçhul Paşa

Meçhul Paşa, efsanevi mizah gazetesi Marko Paşa’nın masalsı günlüğünü tutan şenlikli bir ortaoyunu… Dönemin büyük yazarları Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz ile karikatürist Mustafa Mim Uykusuz’un birlikte çıkardıkları Türkiye’nin ilk siyasi mizah gazetesi Markopaşa’nın 1946’da başlayıp meçhule giden serüveni. Bir cılız kalemden dile gelen hakikatin öyküsü… Biletler burada.

Yer: Sahne Dragos

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:30

2. Küheylan

Başrollerini Kerem Alışık, Emir Özden, Hatice Aslan, Devrim Nas, Açelya Devrim Yılhan ve Gizem Katmer’in üstlendiği efsanevi oyun, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment ortak yapımı ile seyirciyle buluşuyor. Biletler burada.

Yer: Maximum UNIQ Hall

Tarih: 6 Nisan 2024, 21:00

3. Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası- Metres

Seyircinin arasında, 360 derece oynanan interaktif polisiye Eğlenceli Cinayetler Kumpanyası- Metres, bu sefer de sizi Dada Salon Kabarett’de baş döndürücü bir geceye götürüyor. Selin Atasoy’un yazdığı Okan Bayülgen’in yönettiği Metres’te seyirci bir anda kendisini gizemli bir cinayetin ortasında buluyor. Biletler burada.

Yer: Dada Salon Kabarett

Tarih: 6 Nisan 2024, 20:30

Stand up

1. BKM Mutfak +1 Stand Up Gecesi

Şehrin en iyi komedyenlerinin 15’er dakika sahne aldığı bu stand up gösterisi, 10 yıldır olduğu gibi yine BKM Mutfak Comedy Club’da. Biletler burada.

Yer: BKM Mutfak Comedy Club

Tarih: 5 Nisan 2024, 20:45

2. Yalnızım Mesut Bey

Yalnızım Mesut Bey, müzmin yalnızların terkediliş hikayelerinden aldatılışlarına, karşılıksız aşklarından flörte dahi varamamış açılma çabalarına kadar pek çok şeyi Mesut Süre’nin yer yer keskin ama her daim eğlenceli ve neşeli moderatörlüğü eşliğinde paylaştıkları bir talk show formatı. Biletler burada.

Yer: Watergarden Black Box Sahne

Tarih: 6 Nisan 2024, 18:00 – 20:30

3. Doğu Demirkol

Türkiye, Avrupa ve Amerika’da ve dünyanın farklı şehirlerinde gerçekleştirdiği tek kişilik gösterisinde kendi yaşamından ve bu topraklarda güldürü niteliği taşıyan her olaydan beslenen Doğu Demirkol, bu sezon da seyircisi ile buluşmaya devam ediyor. Biletler burada.

Yer: Caddebostan Kültür Merkezi

Tarih: 12 Nisan 2024, 20:30

Workshop

1. Paris Brest ve Ekler Workshop

Paris ile Brest arasında düzenlenen bisiklet yarışında parkur güzergahında bulunan bir fırında ilk defa 1892 yılında yapılan bir Fransız tatlısı olan Paris Brest ile Fransızların 19. yüzyılın başında kraliyet ailesine yapılan bir tatlı çeşidi olarak eklerin en güzel hallerini bu atölyede hazırlayabilirsiniz. Biletler burada.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 6 Nisan 2024, 11:00

2. Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Workshop

En sevdiğiniz lezzetlerden biri sushi ise sushi yapmanın incelikleri ve tarihi hakkında çeşitli bilgiler edineceğiniz Dünya Mutfağı Uzakdoğu Sushi Workshop (Atölyesi) ‘unu kaçırmayın deriz. Biletler burada.

Yer: Cooking Class Academy

Tarih: 6 Nisan 2024, 16:00

3. Ev Yapımı Lazanya Bolenez

Gerçek İtalyan makarnasının hazırlık aşamasından şekillendirilmesine ve en uyumlu sos ile eleştirilmesine kadar İtalyan mutfağının olmazsa olmazı makarnanın saklı kalmış tüm sırlarını en püf noktalarıyla öğrenebileceğiniz bu keyifli workshop’a bir şans verin. Biletler burada.

Yer: Eataly Mutfak Atölyesi

Tarih: 6 Nisan 2024, 19:00