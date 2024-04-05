Yeni 200 TL ve 50 TL banknotlar tedavülde: İmzalar değişti

Merkez Bankası yeni 200 TL ve 50 TL’lik banknotların tedavüle verildiğini duyurdu. Banknotlardaki tek değişiklik imzalar oldu.

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MB, halen tedavülde bulunan E9 Emisyon Grubu önceki tertip banknotlara kıyasla VIII. tertip 200 TL banknotlardaki imzaların, Başkan Dr. Fatih Karahan ile birlikte Başkan Yardımcısı Dr. Osman Cevdet Akçay’a ait olacak şekilde düzenlendiği belirtilerek başkanlık görevinde Dr. Hafize Gaye Erkan’ın olduğu dönemde basılan VII. tertip 50 TL banknotlarda Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Hatice Karahan ile birlikte Erkan’ın imzalarının yer aldığı bildirdi.

Banka duyurusunda şunları da dedi: “Söz konusu banknotlar, üzerindeki imzalar dışında boyutları, ön ve arka yüz kompozisyonları ile genel nitelik ve görünümleri bakımından önceki tertiplerle tamamen aynıdır. Yeni tertip banknotlar, önceki tertip banknotlar ile birlikte tedavül edecektir.”

Editör notu: E9 Emisyon Grubu banknotları 5, 10, 20, 50, 100 ve 200 Türk lirası olmak üzere altı farklı kupür değerinden oluşuyor.