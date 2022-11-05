Akşam Postası / 5 Kasım 2022

Twitter yetkilisi, şirketin yarısının işten çıkarıldığını doğruladı

Twitter’ın yeni sahibi Elon Musk’ın şirketin yarısını işten kovacağı iddia ediliyordu. Twitter’dan bir yetkili ilk kez işten çıkarmaları doğruladı.

Erdoğan: Kıta kıta geziyor, hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefeti hedef aldı: “Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.”

İnternet tarifelerine zam geliyor

Türk Telekom internet tarife ücretlerine 1 Aralık’tan itibaren geçerli olmak üzere tek seferlik zam yapılacak. Zam oranı 75 TL’yi bulacak.

Fincancı: Bilimsel çalışmamı tamamlayıp sizlerle paylaşacağım

Siyasi lince maruz kalıp tutuklanan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cezaevinden gönderdiği mesajında bilimsel çalışmasının tamamlayamadan tutuklandığını, cezaevinde tamamlayıp kamuoyuyla paylaşacağını söyledi.

Fed: ABD’de enflasyon kabul edilemez derecede yüksek seyrediyor

ABD Merkez Bankası (Fed), mayıstan bu yana ekonomik görünümün zayıfladığını ve görünüme ilişkin belirsizliğin yüksek kalmayı sürdürdüğünü belirterek, ülkede enflasyonun ‘kabul edilemez’ derecede yüksek seyretmeye devam ettiğini bildirdi.

İBB’den öğrencilere hijyenik ped desteği: Regl yoksulluğuyla birlikte mücadele edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, geçen yıl hizmete açtığı yurtlarda kalan kız öğrencilere hijyen kiti dağıttı.

İsveç: YPG’yle aramıza mesafe koyacağız

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billstrom, yeni hükümetin, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylaması için YPG’yle arasına mesafe koyacağını söyledi.

SPK’dan 22 isme borsa yasağı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 22 isme borsalarda altı ay süreyle geçici işlem yasağı uygulanması kararı aldı.

IMF’den Türkiye’ye MB bağımsızlığını güçlendirme ve faiz artışı tavsiyesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), kuruluşun dördüncü maddesi kapsamında Türkiye’nin yıllık değerlendirmesini tamamladı. Kuruluşun değerlendirmesinde enflasyonla mücadele için faiz artışı tavsiyesi öne çıktı.

Kuzey Kore, ABD’yle Güney Kore’nin tatbikatı sırasında füze fırlattı

Kuzey Kore, ABD ve Güney Kore’nin devam eden ortak askeri tatbikatı sırasında dört füze fırlattı.