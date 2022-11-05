Demirtaş’tan karikatürlü dört anket

Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, içinde karikatürlerin de yer aldığı dört soru sordu.

Fotoğraf: Reuters

Demirtaş’ın Twitter’dan paylaştığı karikatürlerde bir eve giren hırsız ve hane halkının hırsıza tepkileri yer aldı. Eski HDP lideri, dört farklı senaryo içeren her karikatürden sonra da “Siz olsanız ne dersiniz” diye sordu.

Paylaşımlar şöyle:

“Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki hırsızın biri eşyalarınızı çuvala doldurup sırtlamış. Bir yandan da salonun tozunu alıyor. Siz olsanız ne dersiniz?”

Seçenekler: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

“Gece salondan tıkırtılar duydunuz. Kalkıp baktınız ki aynı hırsız. Siz olsanız ne dersiniz?”

Seçenekler: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

“Gece salondan… Aynı hırsız işte. Siz olsanız ne dersiniz?”

Seçenekler: — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) November 5, 2022

“Yine gecedir, hırsız halen aynıdır. Polis de savcı da ona bağlıdır. Siz olsanız ne dersiniz?”