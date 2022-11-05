IMF’den Türkiye’ye MB bağımsızlığını güçlendirme ve faiz artışı tavsiyesi

Uluslararası Para Fonu (IMF), kuruluşun dördüncü maddesi kapsamında Türkiye’nin yıllık değerlendirmesini tamamladı. Kuruluşun değerlendirmesinde enflasyonla mücadele için faiz artışı tavsiyesi öne çıktı.

Fotoğraf: Reuters

IMF, üye ülkelerde yılda bir kez değerlendirme çalışması yapıyor. Bu çalışma sırasında IMF yetkilileri ekonomik verileri toplarken ilgili ülkenin yetkilileriyle de görüşüyor. IMF heyeti de bu kapsamda 14-26 Ekim arasında Türkiye’ye gelerek yetkililerle görüştü.

Bu değerlendirmenin gerekçe ve biçimleri IMF’nin ana sözleşmesinin dördüncü maddesinde yer alıyor. Bu rapor İcra Direktörleri Kurulu’nda görüşülüp onaylandıktan sonra ilgili ülkeye veriliyor.

Bu seneki değerlendirme raporunda politika faizindeki artışla Merkez Bankası’nın (MB) bağımsızlığını güçlendirecek adımların birlikte atılmasının şiddetle tavsiye edildiği bildirdi. IMF değerlendirmesinde bu hamlelerin enflasyonu daha güçlü bir biçimde aşağı çekmeye ve rezervlerin zaman içerisinde yeniden oluşturulmasına destek vereceğini belirtildi.

Raporda yüksek enflasyon ve yükselen mali riskler dikkate alındığında sıkı maliye politikasının da yardımcı olacağının altı çizildi. IMF, bu politikaların tutunması durumunda kur korumalı mevduat da dahil olmak üzere makro ihtiyati ve düzenleyici tedbirlerin aşama aşama uygulamadan kaldırılması gerektiğini, böylelikle devletin finansal piyasalar ve kredi dağılımında daha sınırlı bir rol oynayabileceğini belirtti.