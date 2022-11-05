Erdoğan: Kıta kıta geziyor, hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve muhalefeti hedef aldı: “Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.”

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Britanya’nın başkenti Londra’daki ziyaretlerine devam eden Kılıçdaroğlu, ‘uyuşturucu baronları’, ‘kara para aklayıcıları’, ve ‘çetelere’ yönelik açıklamalarına devam ediyor. CHP lideri aynı zamanda Türkiye’nin ‘temiz’ yabancı yatırıma ihtiyaç duyduğunu kaydederek bazı yatırım bankaları ve girişim sermayesi fonlarıyla görüşmelerini sürdürüyor.

Gaziantep’te toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:

* Birileri kıta kıta geziyor. Sanırsınız ki ülke ve milletin hayrına bir iş yapacak. Dönüşte bakıyoruz, yediği hamburgerden başka anlatacak hiçbir şeyi yok.

* Temiz para arıyormuş. Gittiği yer geçmişte bizim ülkemiz dahil tüm dünyanın iliğini, kemiğini sömürenlerin kapısı.

* Siyaset adı altında yaptığı her iş, Türkiye’yi uluslararası alanda köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor.

* Ne alacakmış oradan para. Ya sen ne yapıyorsun! Gazi Mustafa Kemal bu ülkeyi Düyun-u Umumiye’den biz de IMF’den kurtardık.

* Aklı başında kim ülkesini uyuşturucu gibi bir illetle aynı cümlede zikreder.

* CHP’nin milletvekilleri mahkemede hakimlerin üzerine yürüyor. Şimdi yargıdayız. Yargıda bunların hesabını soracağız. CHP ve Kılıçdaroğlu’nun yaptıkları siyaset değil, proje ürünü hamlelerdir.