Derbide kazanan Galatasaray

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasındaki derbide konuk ettiği Beşiktaş’ı 2-1 mağlup etti.

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Nef Stadı’nda oynanan karşılaşmada Galatasaray 18’inci dakikada Mauro Icardi’nin golüyle 1-0 öne geçerken Beşiktaş 28’inci dakikada Cenk Tosun’un golüyle karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 berabere tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısına etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 59’uncu dakikada Icardi’nin attığı ikinci golle skoru 2-1’e getirdi. Daha sonra iki topu direkten dönen ve girdiği birçok önemli pozisyondan yararlanamayan Galatasaray, rakibinin son dakikalardaki baskısında kalesini iyi bir şekilde korudu ve müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

Galatasaray bu sonuçla ligde puanını 24’e çıkartırken, Beşiktaş ise 22 puanda kaldı.

Maç sonunda büyük sevinç

Galatasaray’da teknik heyet ve oyuncular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı.

Saha ortasında toplanarak galibiyeti kutlayan sarı-kırmızılılar, daha sonra tribünlere giderek sevinçlerini taraftarlarla paylaştı.

Futbolcular ile taraftarlar karşılıklı tezahürat atarken attığı gollerle takımına galibiyeti getiren Icardi tribünden aldığı bayrakla galibiyeti kutladı.

Sahasındaki son altı maçta beş galibiyet, bir beraberlik

Galatasaray sahasında Beşiktaş’la oynadığı son altı derbide mağlup olmadı.

Siyah-beyazlılara karşı iç sahadaki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunda, 27 Şubat 2017’deki maçta kaydeden sarı-kırmızılılar, sonrasındaki altı müsabakada yenilgi yüzü görmedi. Galatasaray, söz konusu derbilerde beş galibiyet, bir beraberlik aldı.

Sarı-kırmızılı takım bu maçlarda 11 gol atarken kalesinde ise iki gol gördü.

Okan Buruk ilk derbisinden zaferle ayrıldı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki ilk derbiden zaferle ayrıldı.

Futbolculuk kariyerinde hem Galatasaray hem de Beşiktaş forması altında çok sayıda derbi oynayan Okan Buruk, teknik direktör olarak ilk derbi sınavını Beşiktaş karşısında verdi. Sarı-kırmızılı takım, Buruk yönetimindeki ilk derbiyi galibiyetle tamamladı.

Okan Buruk, ayrıca Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş karşısında ligde ilk kez galibiyet gördü.

Galatasaray’da futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Dries Mertens, Mauro Icardi, Milot Rashica, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Emmin Bayram da Süper Lig’deki ilk derbilerinde galibiyet sevinci yaşadı.

Icardi ligdeki üçüncü golünü attı

Karşılaşmada Galatasaray’ın gollerini atan Mauro Icardi, Süper Lig’de bu sezon gol sayısını üçe çıkardı.

Arjantinli futbolcu, Alanyaspor’la 2-2 berabere kalınan maçta da bir kez ağları havalandırmıştı.

Bu arada Icardi, Galatasaray formasıyla Süper Lig’de Beşiktaş’a gol atan ilk Arjantinli oyuncu olarak kayıtlara geçti.

Jorge Jesus da derbiyi statta takip etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus da derbi maçı statta izledi.

Portekizli teknik direktör, karşılaşmayı locadan takip etti.