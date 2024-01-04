Akşam Postası / 4 Ocak 2024

AKP sözcüsüne göre yeni anayasa yapılmazsa ‘bir sürü kriz’ gelecek
AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin “Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece bir sürü kriz gelecek” dedi.
CHP anayasaya sahip çıkmak için herkesi Tandoğan Meydanı’na çağırdı
Ayla Algan hayatını kaybetti
Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti.
İran’daki saldırıyı IŞİD üstlendi
İran’ın 84 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı radikal İslamcı örgüt IŞİD üstlendi.
İSİG: 2023’te en az bin 929 işçi öldü
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre 2023’te en az bin 929 işçi hayatını kaybetti.
Fenerbahçe’den Abdulkadir Selvi’ye yanıt
Fenerbahçe, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi hakkında ‘Süper Kupa’ finaline ilişkin ‘iftira’ları nedeniyle hukuki adım başlattığını açıkladı.
Fenerbahçe’nin hatırlattığı köşe yazısında Selvi ‘hoca’sına ‘Dön’ diye yalvarıyordu
Yargıtay başsavcısı idamdan yana
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, kadın cinayeti suçlularına idam cezası istedi.
Anket: 10 kişiden altısı AYM kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor
MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden altısı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor.
İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 22 bin 438’e çıktı
İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 22 bin 438’e ulaştığı açıklandı.
Araştırma: Orta yaşlarda uyku bozukluğu hafızaya iyi gelmiyor
Orta yaşlarda uykusu sık bölünen kişilerin, seyrek bölünenlere kıyasla ileride bilişsel sorunlarla karşılaşma olasılığı iki kattan fazla.