Akşam Postası / 4 Ocak 2024

AKP sözcüsüne göre yeni anayasa yapılmazsa ‘bir sürü kriz’ gelecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin “Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece bir sürü kriz gelecek” dedi.

Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti.

İran’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

İran’ın 84 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı radikal İslamcı örgüt IŞİD üstlendi.

İSİG: 2023’te en az bin 929 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre 2023’te en az bin 929 işçi hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’den Abdulkadir Selvi’ye yanıt

Fenerbahçe, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi hakkında ‘Süper Kupa’ finaline ilişkin ‘iftira’ları nedeniyle hukuki adım başlattığını açıkladı.

Yargıtay başsavcısı idamdan yana

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, kadın cinayeti suçlularına idam cezası istedi.

Anket: 10 kişiden altısı AYM kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden altısı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor.

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 22 bin 438’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 22 bin 438’e ulaştığı açıklandı.

Araştırma: Orta yaşlarda uyku bozukluğu hafızaya iyi gelmiyor

Orta yaşlarda uykusu sık bölünen kişilerin, seyrek bölünenlere kıyasla ileride bilişsel sorunlarla karşılaşma olasılığı iki kattan fazla.