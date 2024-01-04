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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 4 Ocak 2024

AKP sözcüsüne göre yeni anayasa yapılmazsa ‘bir sürü kriz’ gelecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin “Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece bir sürü kriz gelecek” dedi.

CHP anayasaya sahip çıkmak için herkesi Tandoğan Meydanı’na çağırdı

Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti.


İran’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

İran’ın 84 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı radikal İslamcı örgüt IŞİD üstlendi.

Körler: Şahit isteyen Türkiye Noterler Birliği ayrımcılık yapıyor

İSİG: 2023’te en az bin 929 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre 2023’te en az bin 929 işçi hayatını kaybetti.

Fenerbahçe’den Abdulkadir Selvi’ye yanıt

Fenerbahçe, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi hakkında ‘Süper Kupa’ finaline ilişkin ‘iftira’ları nedeniyle hukuki adım başlattığını açıkladı.

Fenerbahçe’nin hatırlattığı köşe yazısında Selvi ‘hoca’sına ‘Dön’ diye yalvarıyordu

Geceyarısından sonra balkabağına dönüşüyor 

Yargıtay başsavcısı idamdan yana

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, kadın cinayeti suçlularına idam cezası istedi.

Anket: 10 kişiden altısı AYM kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden altısı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor.

Kış geldi, yoğun bakım krizi başladı

İsrail saldırılarında ölen Filistinli sayısı 22 bin 438’e çıktı

İsrail ordusunun Gazze saldırılarında ölen Filistinli sayısının 22 bin 438’e ulaştığı açıklandı.

Caretta caretta yuvasına otel projesi!

Araştırma: Orta yaşlarda uyku bozukluğu hafızaya iyi gelmiyor

Orta yaşlarda uykusu sık bölünen kişilerin, seyrek bölünenlere kıyasla ileride bilişsel sorunlarla karşılaşma olasılığı iki kattan fazla.

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Sırrı Süreyya Önder kimdir?

Sosyalist siyasetçi, müzisyen, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar. Türkiye siyasetinin renkli ismi Sırrı Süreyya Önder hayatını kaybetti.

Devlet Bahçeli'den Sırrı Süreyya Önder açıklaması: Hakikaten çok üzgünüm

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için taziye mesajı yayınladı. Önder, 15 Nisan’da saat 22:30 sularında ambulansla İstanbul’un Şişli ilçesindeki Florence Nightingale Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Aort damarında yırtılma saptanmasının ardından 23:30 sularında acilen ameliyata alınmıştı. Ameliyat 12 saate yakın sürdü, 16 Nisan’da yoğun bakıma alınmıştı. Hastane […]