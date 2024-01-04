İran’daki saldırıyı IŞİD üstlendi

İran’ın 84 kişinin ölümüne neden olan saldırıyı radikal İslamcı örgüt IŞİD üstlendi.
İran’ın Kirman kentinde eski Devrim Muhafızları Ordusu komutanı General Kasım Süleymani’nin kabrinin bulunduğu mezarlık yakınındaki art arda iki ayrı patlamada 84 kişi yaşamını yitirmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.
Saldırı nedeniyle ABD suçlansa da Washington yönetimi iddiaları reddetmişti.
Euronews Türkçe’nin haberine göre saldırıyı IŞİD üstlendi.
IŞİD’e bağlı Telegram hesabının paylaştığı açıklamada iki intihar bombacısının fotoğrafları yer aldı.