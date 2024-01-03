İran’da Süleymani’nin anma töreninde art arda patlama: En az 84 ölü

İran’da Kasım Süleymani’yi anma töreninde meydana gelen patlamalarda en az 84 kişi öldü, 284 kişi yaralandı.

Fotoğraf: IRNA

Süleymani, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanıyken 3 Ocak 2020’de ABD’nin Irak’taki saldırısında öldürülmüştü. Ölümün dördüncü yılı dolayısıyla anma programları düzenlendi.

AA’nın İran devlet televizyonundan aktardığına göre Kirman eyaletinde Süleymani’nin mezarı yakınlarında 10 dakika arayla iki patlama meydana geldi. 84 kişi öldü, 284 kişi de yaralandı.

Yaralıların bazılarının durumu ağır, can kaybı artabilir.

Kirman Vali Yardımcısı Rahman Celali’nin patlamaları terör saldırısı olarak niteledi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı da ‘fail ya da faillerin bölgeye iki ayrı bomba bıraktığını ve uzaktan patlattığı’nı duyurdu.