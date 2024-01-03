ABD başsağlığı diledi: İran’daki saldırıyla ilgimiz yok

ABD yönetimi, İran’ın Kirman eyaletinde 84 kişinin ölümüne neden olan patlamalarla ilgileri olduğu iddialarını reddetti.

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Kirman eyaletinde İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin Ocak 2020’de ABD’nin Bağdat’taki saldırısında öldürülmesinin dördüncü yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana gelmişti.

Patlamalar nedeniyle 84 kişi hayatını kaybetmiş, 284 kişi de yaralanmıştı.

AA’nın haberine göre ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Miller, saldırılarla ilgili, “ABD hiçbir şekilde buna dahil olmamıştır, aksi yöndeki iddialar gülünçtür. İkincisi, İsrail’in bu patlamalarda dahli olduğuna inanmak için bir nedenimiz yok” dedi.

Miller ayrıca saldırılarda hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.