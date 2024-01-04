Ayla Algan hayatını kaybetti

Usta tiyatro sanatçısı, yönetmen, şarkıcı ve eğitmen Ayla Algan 86 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: AA

Usta sanatçı Ayla Algan, geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti.

Algan, Ah Güzel İstanbul filminde oynadığı Ayşe karakteriyle ve “Korkma, dünyada her zaman inanılacak sağlam şeyler bulunur” repliğiyle hafızalara kazındı.

Sadri Alışık ve Ayla Algan – Ah Güzel İstanbul filminden bir kare.

Algan Hamlet oyununda hem Ophelia hem de erkek rolü olmasına rağmen Hamlet karakterini canlandırdığı için ‘Erkek Hamlet’ olarak anılıyordu.

Ayla Algan kimdir?

Ayla Algan 29 Ekim 1937’de İstanbul’da doğdu. Çocukluğunda piyano, bale ve şan dersleri aldı. 5 yaşında başladığı piyano öğrenimini lise öğrenimi için Fransa’ya gidene kadar 11 yıl boyunca devam etti. Ortaokulu, İstanbul’daki Notre Dame de Sion’da, liseyi Fransa’daki Versay Lisesinde okudu. Lise öğrenimi devam ederken tanıştığı Beklan Algan’la evlendi.

Eşi Beklan Algan’la birlikte Amerika’da New York Actor Studio Actor’s Repertuary Theatre’s of Broadway’de sahne eğitimi aldı. Türkiye’ye döndükten sonra İstanbul Şehir Tiyatroları’nın kadrosuna girdi ve 1961’de Tarla Kuşu oyunuyla tiyatroda ilk oyununu oynadı.

‘Erkek Hamlet’

Aynı yıl Hamlet oyununda rol aldı. Hem Ophelia hem de erkek rolü olmasına rağmen Hamlet karakterini canlandırdı. Bu nedenle ‘Erkek Hamlet’ olarak anıldı. 1965’te Fizikçiler oyunuyla İlhan İskender En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’ne layık görüldü ama tiyatronun kolektif bir sanat olduğunu gerekçe göstererek geri çevirdi.

1966’da Muhsin Ertuğrul’un istifası üzerine Şehir Tiyatroları’ndan ayrıldı, bir süre LCC Language and Culture Center Tiyatro Okulu’nda tiyatro öğretmenliği ve oyuncu çalıştırma dersleri verdi.

1971’de Paris’in ünlü konser salonu Olimpia’da sahneye çıkan Algan, 1972 yılında Paris’te Jean L. Bazault yönettiği Recamier Tiyatrosu’nda, Peter Brook’un Tiyatro Atölyesi’ne davetli olarak katıldı. 1972-1979 yılları arasında Paris’te yaşadı ve müzikle ilgilendi. 1972’de Turizm Bakanlığının isteği üzerine Yunus Emre’nin 650’nci yıl dönümü için bir albüm hazırladı. 1975’te dünyaya gelen kızına Yunus Emre’den esinlenerek ‘Sevi’ adını koydu. 1973’te Bulgaristan’daki Uluslararası Altın Orfe Şarkı Yarışması’nda savaş karşıtı bir şarkı söyleyerek ikincilik ödülünü alan Algan, UNICEF Onur Ödülü’ne layık görüldü. 1977’de Polonya Sopot Festivali’nde Oda Kızılderililerinin sorunları üstüne bir şarkıyla dünya birinciliği kazandı.

1980’de Berlin’e gitti, Schaubühne Tiyatrosu’nda dört yıl boyunca Tuncel Kurtiz, Şener Şen, Macit Koper gibi sanatçılarla işçi tiyatrosu yaptı. 1984’teyse Erol Keskin, Beklan Algan, Prof. Cevat Çapan, Taner Barlas, Ahmet Levendoğlu, Macit Koper, Haluk Şevket, Yekta Kara, Müge Gürman, Metin Deniz, Ergüder Yoldaş, Prof. Süleyman Velioğlu, Oben Güney gibi meslektaşlarıyla BİLSAK Tiyatro Atölyesi’ni kurdu.

1988’deyse Beklan Algan, Erol Keskin, Haluk Şevket Ataseven ile birlikte Tiyatro Araştırma Laboratuvarı’nı (TAL) kurdu ve genç tiyatro oyuncularının eğitimine katkıda bulundu. 1996’da İstanbul Şehir Tiyatroları’nda Genel Sanat Yönetmeni Yardımcılığı yaptı. 1999-2001 sezonunda Kenan Işık’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nda sahnelediği Şeyh Galip’in ‘Aşk Hastası’ oyununda oynadıktan sonra Şehir Tiyatroları’ndan emekli oldu.

Ayla Algan, ‘Seni Seviyorum Rosa’, ‘Harem Suare’, ‘O da Beni Seviyor’ gibi onlarca filmde ve ‘Biz Size Aşık Olduk’, ‘Üzgünüm Leyla’, ‘Aliye’ gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Ayrıca ‘Yaratıcı ve Çağdaş Tiyatro Teknikleri’ kursuyla ünlü oyunculara oyuncu koçluğu yaptı.

Koroporte Sanat Grubu’nun hem tiyatro eğitmeni hem de anlatıcısı olarak, Koroporte’nin İş Sanat’ta sahnelenen ‘Hayvanlar Karnavalı 2005-2006-2007’ ve ‘Bir Sergiden Tablolar 2007-2008’ gösterilerinde rol aldı. 2011’de İstanbul Drama Sanat Akademisi Genel Sanat Yönetmenliği ve bunun yanında, tiyatro ve yaratıcı drama metodu kullanarak yabancı dil eğitimi olan ‘İngilizce Tiyatro Sertifika Programı’ ve ‘Sinema-Tiyatro Oyunculuk Atölyesi’ eğitmenliği görevlerini üstlendi.