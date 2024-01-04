Yargıtay başsavcısı idamdan yana

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, kadın cinayeti suçlularına idam cezası istedi.

Fotoğraf: Bekir Şahin / AA

CNN Türk‘e konuşan Şahin, İstanbul Sözleşmesi’yle kadın cinayetleri arasında bir bağlantı bulunmadığını savundu.

Kadın cinayeti davalarında en ağır cezayı, yani ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını verdiklerini, ancak bu cezanın caydırıcı olmadığını söyleyen Şahin, idam cezasının geri gelmesini istedi.

Şahin’in açıklamaları şöyle:

*Verilen ceza en ağır ceza ağırlaştırılmış müebbet. Eskiden bunun karşılığı idamdı. Suç işlerken kimse ağırlaştırılmış müebbet var diye işlemiyor.

*İstanbul Sözleşmesi’yle cinayetlerin ilgisi yok. Sözleşme varken de işleniyor, yokken de işleniyor. Yeteri kadar cezası var.

*Hatta bana göre suçu ispat edilenin idam cezası olmalı diye düşünüyorum. Bazı suçlarda idam olmalı. Hamile kadını sayısız bıçak darbesiyle katleden bir insana ağırlaştırılmış hapis yerine, idam olmalı. Ağırlaştırılmış müebbet caydırıcı olmuyor.