Anket: 10 kişiden altısı AYM kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor

MetroPOLL Araştırma’nın anketine göre 10 kişiden altısı Anayasa Mahkemesi (AYM) kararlarına uyulmamasını doğru bulmuyor.

Fotoğraf: AA

AYM, tutuklu Türkiye İşçi Partisi milletvekili Can Atalay hakkında iki kez ihlal kararı verip serbest bırakılmasına hükmetmişti. Yargıtay’sa AYM’nin iki kararına da uymamış, Atalay tahliye edilmemişti.

MetroPOLL Araştırma’nın yöneticisi Özer Sencar, AYM kararlarına uyulup uyulmamasıyla ilgili düzenledikleri bir anketin sonucunu paylaştı.

Anayasa Mahkemesi kararları ve halkın konuya bakışı. pic.twitter.com/TB8G1oxwE7 — Ozer Sencar (@ozersencar1) January 4, 2024

Katılımcılara “AYM’nin verdiği kararlara uyulmamasını doğru buluyor musunuz” sorusu yöneltildi. Katılımcıların yüzde 22,6’sı ‘doğru bulduğunu’ belirtirken yüzde 60’ı ‘doğru bulmuyorum’ dedi. Yüzde 17,4’se fikrinin olmadığını dile getirdi.

Katılımcıların oy verdikleri partilere göreyse anket sonucu şöyle oldu:

AKP

Doğru buluyorum: 27,6

Doğru bulmuyorum: 50,8

Fikrim yok: 21,6

CHP

Doğru buluyorum: 19,1

Doğru bulmuyorum: 71,6

Fikrim yok: 9,3

MHP

Doğru buluyorum: 34

Doğru bulmuyorum: 45,6

Fikrim yok: 20,4

İYİ Parti

Doğru buluyorum: 23,3

Doğru bulmuyorum: 67,1

Fikrim yok: 9,6

DEM Parti

Doğru buluyorum: 26,6

Doğru bulmuyorum: 63,5

Fikrim yok: 9,9

Yeniden Refah Partisi

Doğru buluyorum: 16,5

Doğru bulmuyorum: 75,2

Fikrim yok: 8,3

Zafer Partisi

Doğru buluyorum: 11

Doğru bulmuyorum: 60,8

Fikrim yok: 28,2

Türkiye İşçi Partisi

Doğru buluyorum: 20,3

Doğru bulmuyorum: 73,1

Fikrim yok: 6,6

Diğer partiler

Doğru buluyorum: 32,5

Doğru bulmuyorum: 67,5

Fikrim yok: 0

Anket, 15-19 Kasım 2023’te (Yargıtay’ın AYM’nin verdiği ilk ihlal kararına uymamasından sonra) 1800 kişiyle 28 ilde tabakalı örnekleme ve ağırlıklandırma yöntemiyle düzenlendi. ‘Bilgisayar destekli telefonda anket’ yöntemiyle düzenlenen anketin hata payı -/+ 2,26.

Editör notu: Ankette Dünya Kamuoyu Araştırmaları Derneği’ne göre (WAPOR) bir kamuoyu araştırmasında mutlaka verilmesi gerekli aşağıdaki bilgiler yer almadı:

Anketin kimin adına yapıldığı, kim / hangi parti / aday tarafından finanse edildiği

Ne olmuştu?

AYM, Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla yine ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM’nin yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay dün, kararı yine tanımadı. Yargıtay 3’üncü Ceza Dairesi’nin karararında, ‘Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay’ın bireysel başvuruları hakkındaki hak ihlali kararlarına hukuki değer ve geçerlilik izafi edilemeyeceği’ belirtilerek, ‘Anayasa’nın 153’üncü maddesi kapsamında uygulanması gereken bir karar bulunmadığı’ savunuldu.