AKP sözcüsüne göre yeni anayasa yapılmazsa ‘bir sürü kriz’ gelecek

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Yargıtay’ın Anayasa Mahkemesi (AYM) kararını tanımamasına ilişkin “Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece bir sürü kriz gelecek” dedi.

Ömer Çelik. (Habertürk)

AYM, tutuklu TİP milletvekili Atalay hakkında hak ihlali kararı vermiş ancak İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi ve Yargıtay bu karara uymamıştı.

Bunun üzerine Atalay’ın avukatları dosyayı yeniden AYM’ye taşımıştı. Başvuruyu genel kurul gündeminde ele alan AYM, oy çokluğuyla ihlal kararı vermişti.

AYM, paylaştığı açıklamada hem yerel mahkemenin hem de Yargıtay’ın anayasayı ‘gözardı’ ettiğini kaydetmişti.

AYM ayrıca yerel mahkemenin ihlali gidermekle görevli olduğunu belirtmesine rağmen mahkeme dosyayı yeniden Yargıtay’a göndermişti.

Yargıtay yine karara uymamış ve AYM’nin kararının ‘hukuki değerlerden yoksun’ olduğunu savunmuştu.

Muhalefet kararı ‘darbe girişimi’ olarak yorumlarken, AKP kanadından da krizin çözümü için yeni anayasa yapılması teklifi geldi.

Habertürk TV’ye konuşan AKP Sözcüsü Çelik’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

“Yüksek mahkemeler arasında bir çelişki var. Bütün bunlardan uzaklaşacağımız mesele Türkiye’de yeni bir anayasa yapmak. Yeni bir anayasa yapılmadığı sürece devlet organları arasında bu çelişkilerin ortaya çıkması mukadderdir. Yarın da başka bir şey çıkabilir. Yeni anayasa olmadığı müddetçe siyasetle devlet hayatının önüne bu ve şimdi tahmin edeceğimiz bir sürü kriz gelecek. Yüksek yargı organlarının arasında çelişki hoş bir durum değil. Bunu giderecek şey yeni bir anayasanın yapılmasıdır.”



