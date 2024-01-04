İSİG: 2023’te en az bin 929 işçi öldü

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi’nin raporuna göre 2023’te en az bin 929 işçi hayatını kaybetti.

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İSİG Meclisi, yılın son ayına ilişkin İş Cinayeti Raporu’nu yayınladı. Sadece aralıkta en az 154, yıldaysa bin 929 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

Rapordaki tespitlerden öne çıkanlar şöyle:

*Son dört aydır inşaat işkolundaki ölümler artarak devam ediyor. Aralıkta TOKİ inşaatları ile büyük firmaların (Antares Konutları, Hava Kent, Nova Park Hotel, Avrupa Konutları vd.) şantiyeleri ve otoyol, okul, bina inşaatları 44 iş cinayetinin mahali oldu. Ölüm nedenlerinde yüksekten düşmeler yarıdan fazlasını oluşturuyor ki bu da önlemlerin alınmadığının bir göstergesi.

*Bu ay 13 motokurye ölümü var. Genç bir işçi kitlesi olan motokuryeler güvencesiz bir biçimde çalıştırılıyor ve iş yetiştirme baskısı da ölümlere neden oluyor. 39 yaşındaki motokurye Yunus Emre Göçer’in ölümüne sebep olan Mohammed Hassan, Somali cumhurbaşkanının oğluydu ve göz göre göre Türkiye’yi terk etmesine izin verildi.

Çocuk işçi ölümleri

*Beş genç/çocuk işçi ölümü gerçekleşti. 16 yaşındaki Suriyeli işçi Abdullah El Hamuud, Adıyaman’da çalıştığı sebze halinde çıkan tartışmada patronu İsmail Mustafa Akkı tarafından 11 yerinden bıçaklandı.