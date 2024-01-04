Yarı dişi yarı erkek kuş görüntülendi

Yarısı mavi yarısı yeşil renkli tüyleriyle dikkat çeken çift cinsiyetli kuş görüntüledi.

Fotoğraflar: John Murillo

Kolombiyalı kuşbilimci John Murillo, Manizales kentinin 10 kilometre güneybatısında bulunan Don Miguel Doğa Parkı’nda benzersiz bir kuş gördü.

Aslında sık görülen bir türün üyesi bal kuşta Murillo’yu heyecanlandıran renkleriydi.

Sol tarafındaki tüyler yeşildi. Bu, türün dişilerinde karakteristik bir özellikti. Sağ tarafındaki tüyler ise türün erkeklerinde görülen mavi renkteydi.

BBC’nin haberine göre Murillo bir keşif yapmıştı ve bunu bir başka kuş düşkünü, Yeni Zelanda’daki Otago Üniversitesi’nden Zooloji Profesörü ve evrimsel genetik uzmanı Hamish Spencer ile paylaştı.

Spencer, bunun çok heyecan verici olduğunu ve bu keşfi gördüğü için kendini ayrıcalıklı hissettiğini söyledi: “Birçok kuş düşkünü ömürleri boyunca çift cinsiyetli kuş göremez. İki yanlı çifte cinsiyetlilik bir organizmanın bir yanı erkek özellikleri gösterirken, diğer yanının dişi özellikleri göstermesi.”

100 yıl sonra ilk

Bu tespiti Murillo’yla birlikte yazdığı ‘Alan Kuşbilimi Güncesi’ adlı bilimsel yayında yayınlayan Spencer’a göre bu tür çifte cinsiyetlilik, çok sayıda hayvan grubunda, özellikle cinsel açıdan iki yönlü hayvanlarda görülüyor.

Bu keşif ise 100 yıldan uzun süredir bal kuşlarında kayda geçen ilk çift çinsiyetlilik vakası: “Genelde farklı cinsiyetleri bulunan kuş türlerinde hem dişi hem de erkek özellikleri barındıran hayvanlar, kuşlarda cinsiyetin belirlenmesi ve cinsel davranışları anlamamız açısından önemli. Bu iki yanlı çifte cinsiyetlilik örneği (bir yanda erkek, diğer yanda dişi) bize çok sayıda türde olduğu gibi, kuşlarda da bir tarafın erkek bir tarafın dişi olabileceğini gösteriyor.”

Nasıl ortaya çıktı?

Peki bu benzersiz kuş nasıl ortaya çıktı? Spencer bunu şöyle açıklıyor: “Cinsel açıdan iki yönlü tüyler, vücut genelindeki hormon farklılıklarından çok, yakındaki hücrelerin kromozom yapısından kaynaklanıyor. Dişi yumurta üretirkenki hücre bölünmesindeki bir hata ve bunu takiben yumurtanın iki spermle çifte döllenmesi.”

Bu durum daha önce başta kelebekler olmak üzere böceklerde, kabuklularda, örümceklerde ve hatta kertenkeleler ve kemirgenlerde görüldü.

21 aylık gözlem

Murillo’nun tespit ettiği benzersiz kuş en az 21 ay boyunca gözlendi ve davranışları diğer bal kuşlarından çok da farklı değildi. Ancak kuş, sunulan meyveleri yemeye başlamadan önce sıklıkla, diğerlerinin gitmesini bekliyordu.

Kuşun, aynı zamanda bölgesine düşkün olduğu, diğer kuş türlerinin beslenme noktasına gelmesine izin vermediği de kaydedildi. Ancak bunu neden yaptığı tam olarak bilinmiyor.