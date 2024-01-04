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Yaramazlara biraz batar!

Araştırma: Orta yaşlarda uyku bozukluğu hafızaya iyi gelmiyor

Orta yaşlarda uykusu sık bölünen kişilerin, seyrek bölünenlere kıyasla ileride bilişsel sorunlarla karşılaşma olasılığı iki kattan fazla.

Fotoğraf: AA

Amerikan Nöroloji Akademisi’nin tıp dergisi Neurology’de yayınlanan araştırma sonuçları 10 yılı aşkın bir süre boyunca izlenen 500’den fazla katılımcıdan elde edilen verilere dayanıyor.


Euronews Türkçe’nin rapordan aktardığına göre araştırmacılar orta yaşlarda tekrarlayan uyku kesintilerinin 11 yıl sonra bilişsel işlevlerin kötüleşmesine yol açtığını gözlemledi.

Bununla birlikte, daha kötü bilişsel işlevler ile uyku süresi veya uyku kalitesi arasında bir bağlantı bulunamadı.

Araştırmacılar, “Bulgularımız, uyku kalitesi ile biliş arasındaki ilişkinin orta yaş gibi erken bir dönemde belirgin hale gelebileceğini düşündürmekte” diye yazdı.

Araştırmada yaş, cinsiyet, ırk ve eğitim gibi faktörleri dikkate aldıktan sonra, uykusu sık bölünen kişilerin, uykusu seyrek bölünenlere kıyasla bilişsel sorunlarla karşılaşma olasılığı iki kattan fazla çıktı.

Az uyumak demansla ilişkilendiriliyor

Araştırmacılar daha önce, uyku süresini, örneğin gecede beş ila altı saatten az uyumayı, yaşlı yetişkinlerde demans riskiyle ilişkilendirmişti.

Bu son çalışmanın araştırmacıları, orta yaştaki uyku bozukluklarının menopoz gibi fizyolojik süreçlerden veya iş stresi gibi psikososyal faktörlerden kaynaklanabileceğini belirtti.

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