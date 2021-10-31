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Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 31 Ekim 2021

Erdoğan ve Biden Roma’da görüştü

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden, G20 Liderler Zirvesi’nin düzenlendiği İtalya’nın başkenti Roma’da görüştü.

‘Ekonomist Erdoğan’ı kızdıracak anket: ‘Yönetim kötü’ diyenlerin oranı yüzde 62

Avrasya Araştırma’nın son anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın başarılı bir ekonomi yönetimi çıkardığını düşünenlerin oranı yüzde 21.


CarrefourSA’dan soruşturma adımı

CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını açıkladı.

İstanbul’da boş aile hekimliği birimlerini yabancı doktorlar dolduruyor

Hastasından para istediği gerekçesiyle tutuklanan doktora hapis istemi

KHK’yla ihraç edildiği görevine iade edilen akademisyen: Sevinemedim

İstanbul Üniversitesi’ndeki işinden Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Savaş Karabulut, göreve iade edildi. Karabulut, “İade edildiğime sevinemedim. Bildiriyi imzalayan hocalarımız iade edilmedi” dedi.

G20’de onaylandı: Küresel şirketlere en az yüzde 15 oranında vergi

Dünyanın en büyük 20 ekonomisinin (G20) liderleri, küresel asgari kurumlar vergisi anlaşmasını onayladı. Anlaşma; Google, Amazon, Microsoft ve Facebook gibi internet şirketler de dahil olmak üzere küresel şirketlerin 2023’ten itibaren en az yüzde 15 vergi oranına tabi tutulmasını sağlayacak.

MEB’den salgının eğitimdeki etkilerinin azaltılması amacıyla psikolojik destek

Fotoğraf: AA

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) tüm sınıf seviyelerinde haftada beş gün ve yüz yüze eğitimin başlamasının ardından Covid-19 salgınının eğitimdeki etkilerinin azaltılması amacıyla öğrenci, öğretmen ve velilere yönelik kapsamlı rehberlik ve psikolojik destek hizmeti verilmeye başladı.

Modası geçmeyen diyet: Akdeniz diyeti

15 günde aynı aileden dört kişi virüse yenik düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Covid-19 tedavisi gören ailenin 15 günde dört ferdi hayatını kaybetti.

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‘Tiramisunun babası’ hayatını kaybetti

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Hastasından para istediği gerekçesiyle tutuklanan doktora hapis istemi

Bursa’da, ameliyat olacak bir hastasından 15 bin TL istediği iddiasıyla tutuklanan kalp damar cerrahisi uzmanı Prof. Dr. Tamer Türk hakkında Bursa başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma tamamlandı. Türk’e, ‘irtikap’ suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

CarrefourSA’dan soruşturma adımı

CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını açıkladı.