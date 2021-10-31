15 günde aynı aileden dört kişi virüse yenik düştü

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Covid-19 tedavisi gören ailenin 15 günde dört ferdi hayatını kaybetti.
Karadeniz Ereğli ilçesine bağlı Kirmanlı Mahallesi’nde ikamet eden Yumurtaş ailesinden Covid-19 aşısı olmadıkları iddia edilen ve tedavileri devam eden aile bireylerinden ilk olarak Kdz. Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli Şükrü Yumurtaş 15 Ekim’de hayatını kaybetti.
Dört gün sonra 82 yaşındaki babası Afşin Yumurtaş virüse yenik düştü. Şükrü Yumurtaş’ın annesi, Afşin Yumurtaş’ın eşi 77 yaşındaki Mülhan Yumurtaş 25 Ekim tarihinde tedavi gördüğü Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi.
Cenazeler Ereğli Şehir Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Durumu ağırlaşan Cihat Yumurtaş da bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Yumurtaş ailesinin üst üste verdiği kayıplar, ilçede büyük üzüntü yaşattı.
Yumurtaş ailesinden alınan bilgilere göre Cihat Yumurtaş Devlet Hastanesi’nde refakatçi olarak kaldığı süre içerisinde Covid-19’a yakalandığı ve özel hastanede tedaviye alındı.