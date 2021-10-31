AKP’li vekilden akaryakıt zammı yorumu: Çok artış yok

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamların çok olmadığını savundu.

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Motorin, benzin ve otogazda vergilerin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sisteminin gücünün bitmesiyle geçtiğimiz hafta akaryakıt fiyatlarında gün aşırı yeni fiyat artışları ortaya çıktı.

Benzine sadece geçen hafta içinde biri 44 kuruş biri de 28 kuruş olmak üzere toplam 72 kuruşluk zam geldi.

AKP’li Özkaya ise akaryakıta yapılan zamların çok da yüksek olmadığı görüşünde.

Partisinin genişletilmiş danışma meclisi toplantısında konuşan Özkaya’nın açıklamaları şöyle:

‘‘Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok arkadaşlar. Geçen yıl bir varil petrol 40 dolardı şu anda 84 dolar. Yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Yüzde 30 civarında da petrol arttı. Geçen yıl 6.80 olan mazot şu anda 8.30. Yüzde 24-25 oranında artış var.

Doğalgaz ile yüzde 160 oranında artan akaryakıtın yüzde 25 artmasının sebebi 50 milyara yakın ÖTV’yi biz devlet olarak almıyoruz. Sırf çiftçi üretsin, kamyoncu çalışsın diye. Tarım ürünleri yüzde 100’e yakın arttı. Mazot yüzde 100 artmadı yüzde 25 arttı. Gübrede vatandaş haklı.”