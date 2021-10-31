KHK’yla ihraç edildiği görevine iade edilen akademisyen: Sevinemedim

İstanbul Üniversitesi’ndeki işinden Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) ihraç edilen Jeofizik Mühendisi Yrd. Doç. Savaş Karabulut, göreve iade edildi. Karabulut, “İade edildiğime sevinemedim. Bildiriyi imzalayan hocalarımız iade edilmedi” dedi.

Cumhuriyet’ten Zehra Özdilek’in haberine göre mühendislik fakültesindeki görevinden 29 Ekim 2016’da OHAL KHK’sıyla ihraç edilen Karabulut, kuru fasulye ve nohut satarak geçimini sağlıyordu. Yanından ayrılmayan köpeği Alberta ile ürün siparişini kendisi teslim ediyordu.

Görevine iade edildiği haberini 29 Ekim’de alan Karabulut, toplumun ilerici, sosyalist aydınlarının hep bedel ödediğini dile getirerek şunları söyledi: “İhracımın en büyük artısı dayanışma, mücadele, sınıf bilincinin kazanılmasındaki kazanımlarım oldu. Emekçi halkın vergileriyle okumuş, işçi sınıfının birer öncüsü olmuş anne ve babamın yetiştirdiği o özgürlükçü ruhun yaşamıma kattığı tüm zengiliklerimle de mücadele etmeye devam edeceğim.”

Dava açacak

“Kimse benim iade edildiğim için sevinmemi beklemesin” diyen Karabulut şöyle devam etti: “Barış Akademisyenleri olarak toplumda bilinen ve aynı üniversitede beraber ‘iş güvencesi, demokratik üniversite’ mücadelesi verip, ‘tarikatların, cemaatlerin’ üniversitelerde kadrolaşmasını engelleyen yoldaşlarım iade edilmeden asla ama asla içim huzur dollamayacak. Şunu da bilsinler; hangi üniversiteye gönderirlerse göndersinler, kaldığım yerden mücadeleye devam edeceğim. Biliyorsunuz şimdi de Anayasa’nın 10. maddesi (eşitlik ilkesi) çiğneniyor. Bizi 683 sayılı KHK’yla İstanbul, Ankara, İzmir illeri dışında, 2006 sonrası açılmış olan ve kendi kurumumuz dışındaki üniversiteleri tercih etmemiz isteniyor. Eğitim-Sen yönetimiyle görüştüm ve dava açacağım. Hiçbir alt yapısı olmayan birçok üniversitede bilimsel bilgi üretmemiz bekliyorlar. Bizler, bu memleketin yurtseverleri, memleket sevdalıları öyle milliyetçilik, vatanseverlik nutuklarıyla değil, her karış toprağına sevdalı olduğumuz için çalışırız ancak hakkımızı da söke söke alırız.”

“Emekçilerin her gün daha fazla ezildiğin eşitliğin, adaletin yerlerde süründüğü ve gericiliğin laikliği alt etmek için zaman kolladığı ve barışın yerine savaşın egemen olduğu konumdayız” diyen Karabulut, ‘inadına barış, adalet ve laikliği savunacağının’ altını çizdi.