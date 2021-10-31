Bedelli askerlik 46 bin lirayı aşacak

2019’da 31 bin 343 lira ile başlayan kalıcı bedelli askerliğin yeni yılla birlikte 46 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor.

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Bedelli askerliğe her yıl yaklaşık 50 bin kişi başvuru yaparak 1 ay askerlik yapıyor. 2019 yılı Haziran ayında bu yana 156 bin 926 yükümlü askerliklerini bedelli olarak yaptı.

Sözcü’den Başak Kaya’nın haberine göre bedelli askerlik ücretinin 1 Ocak 2022’de de memur maaş katsayısı kapsamında artması ve 46 bin lirayı aşması bekleniyor.

Ücret 2019 yılından bu yana yaklaşık yüzde 38 oranında arttı

2019 Haziran ayında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Bu miktar her 6 ayda bir artıyor. 2019 Temmuz ayında 33 bin 230 olan ücret, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL oldu. 2021 Ocak-Haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Son 3 yılda bedelli askerlikten yaklaşık 6 milyar lira gelir elde edildi.