CarrefourSA’dan soruşturma adımı

CarrefourSA, Rekabet Kurumu tarafından perakende sektöründe faaliyet gösteren zincir marketlere yönelik yürütülen soruşturmada aleyhine verilen kararla ilgili yargıya başvuracaklarını açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, “Beş market piyasayı alt üst ediyor” diyerek, gıda ve diğer tüketim mallarındaki hızlı fiyat artışından sorumlu tuttuğu market zincirlerine müfettiş gönderilmiş ve beş market zinciri hakkında Rekabet Kurulu’nun geçen yıl başlattığı soruşturma kapsamında sözlü savunma aşamasına geçilmişti.

Savunmaların alınmasından sonra da BİM, CarrefourSA, Migros, Şok Marketler, A 101 ve tedarikçi Savola Gıda’ya, haksız rekabet uyguladıkları gerekçesiyle toplamda 2 milyar 671 milyon lira idari para cezası verilmişti.

Zincir marketlere yöneltilen en büyük suçlama organize şekilde fiyat artırımı yapmak. Ancak marketler maliyetlerdeki artışları neden göstererek suçlamaları kabul etmiyor.

Migros, BİM ve ŞOK da Rekabet Kurulu’nun kestiği cezanın iptali için yargıya gideceklerini duyurmuştu.

CarrefourSA’nın konuyla ilgili yayımladığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlk mağazamızın açıldığı 1993’ten bu yana doğru ürün, doğru fiyat ve doğru hizmet misyonumuz ile hizmet ediyoruz. 11 bin çalışanımızla günde 500 bin kişiye mağazalarımızda hizmet verirken, ayda 8 milyon ziyaretçiyle online operasyonlarımızı sürdürüyoruz. Her zaman, ‘Önce Müşteri’ diyerek taze ve çeşidi bol kaliteli ürünleri en uygun fiyat politikasıyla sunarak müşterilerimizin tasarruflu alışveriş yapması en önemli hedefimiz olmuştur. Tüm dünyanın önemli bir mücadele verdiği, ekonomik sıkıntıların yaşandığı ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle gelişmiş Avrupa ülkelerinde bile rafların boşaldığı pandemi sürecinde halkımızın temel ihtiyaçlarının karşılanması, ürünlere en uygun ve en hızlı şekilde ulaşabilmesi için canla başla çalıştık, tüm imkanlarımızı seferber ettik. Dünyada tedarik zincirlerindeki sorunların maliyet baskısını artırdığı ve yükselen enerji fiyatlarının küresel enflasyonu daha da yukarı çektiği bir dönemde ülkemizde de enflasyon olumsuz seyrini sürdürürken, CarrefourSA olarak fiyat artış taleplerini tüketiciye yansıtmama konusunda tüm gücümüzle azami mücadeleyi vermekteyiz.

Hal böyleyken; Rekabet Kurumu’nca şirketimiz aleyhine ileri sürülen hususların hiçbirini kabul etmediğimizi ve yasal haklarımız doğrultusunda kararın iptali için yargı yoluna başvuracağımızı belirtmek isteriz. CarrefourSA olarak geçmişte olduğu üzere gelecekte de doğru ürünü, doğru üreticiden alıp doğru bir hizmet ve fiyat politikasıyla müşterilerimize sunmaya devam edeceğiz.”