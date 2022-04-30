Akşam Postası / 30 Nisan 2022

Guardian, Erdoğan’ın Suudi Arabistan ziyaretini analiz etti: Tamamen duygusal

İstanbul’da öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın davasının devrinden üç hafta sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaret dış basının da gündeminde. Britanya’nın saygın gazetelerinden Guardian’da yer alan bir analize göre Riyad’la ilişkileri düzeltme çabasında ekonomik nedenler ağır bastı.

Selman’la kucaklaşan Erdoğan, Mısır’a da göz kırptı

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti dönüşü uçakta gündeme ilişkin birçok konuda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İmamoğlu’dan Erdoğan’a teşekkür: ‘Terörist yakalama’ işini de bize havale etmiş

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İBB’yi suçlayan açıklamalarına “Terör örgütü üyesi, şüphelisi vb suçluları yakalama görevi devletin kolluk güçlerinindir, İBB’nin değil” yanıtını verdi.

Uzman tahmini: Konut satışıyla 1 milyon kişiye vatandaşlık verilmiş olabilir

Ekonomi yazarı Ussal Şahbaz, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı’nın (TEPAV) verilini paylaşarak 2015’ten bu yana 1 milyon yabancının konut satın alarak Türk vatandaşı olduğu tahminini paylaştı.

Kadıköy’de asgari ücretin altında kiralık daire kalmadı

Artan hayat pahalılığına karşı kurulan ‘Geçinemiyoruz’ platformunun araştırmasına göre, Kadıköy’de asgari ücretin (4 bin 250 TL) altında sadece üç kiralık daire var.

Fatih Altaylı da ‘hack’lenmiş: Benim bile unuttuğum tapuları ele geçirmişler

Gazeteci Fatih Altaylı, kendisinin dahi unuttuğu bilgilerin hackerların eline geçtiğini belirterek, e-devlet verilerinin çalınmasıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasının gerçeği yansıtmadığını söyledi.