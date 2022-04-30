Kadıköy’de asgari ücretin altında kiralık daire kalmadı

Artan hayat pahalılığına karşı kurulan ‘Geçinemiyoruz’ platformunun araştırmasına göre, Kadıköy’de asgari ücretin (4 bin 250 TL) altında sadece üç kiralık daire var.

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Artan inşaat maaliyetleri, aşırı göç, kentsel dönüşüm, müteahhitlerin yeni projelere başlamaması ve üniversitelerde yüz yüze eğitime geçilmesi nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Türkiye genelinde kira fiyatları bir süredir astronomik artışlar gösteriyor.

Geçinemiyoruz platformunun kira artışlarıyla ilgili hazırladığı raporda, Türkiye genelinde ortalama kiranın 3 bin 100 TL olduğu belirtildi. 20 Nisan’daki verilere dayanan rapora göre kiralar İstanbul’da Türkiye ortalamasının iki katının üzerine çıkıp 6 bin 500 TL’yi buluyor.

Araştırmada 20 Nisan’da sitelerde yer alan 757 ilan incelendi.

Kadıköy’de şuan mevcut 692 kiralık daire ilanı bulunduğu belirtilen raporda, bu konutların ortalamasının 17 bin 381 TL olduğu belirtildi. 30 bin TL ve altında 584 ilan olduğu ve bunların ortalamasının 12 bin 987 TL’ye denk geldiği belirtilen raporda, 20 bin TL altında 553 konut olduğu ve ortalamalarının 11 bin 762 TL olarak hesaplandığı kaydedildi. Rapora göre, asgari ücretin altında sadece üç adet daire var.